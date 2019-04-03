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В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдавать и обменивать бумажные свидетельства обязательного пенсионного страхования, в котором указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Новые свидетельства будут существовать только в электронном виде. Выданные ранее бумажные свидетельства останутся действительными, обменивать их не придется, пояснили агентству в пресс-службе Минтруда. Все изменения касаются формальной регистрации и никак не скажутся на пенсионном обеспечении, отмечает «РИА Новости».

В декабре «Ростелеком» и ЦБ подготовили концепцию создания цифрового профиля гражданина, который поможет свести к минимуму оборот бумажных документов. Он будет состоять из трех компонентов: основные данные о человеке (паспорт, СНИЛС, ИНН); ссылки на его данные из прочих государственных систем; реестр согласий на обработку его персональных данных. Это позволит гражданам получать данные о себе из государственных информационных систем и давать разрешения на доступ к ним государственным структурам и бизнесу. Пользователю не придется вводить сведения о себе вручную: данные будут загружаться автоматически. Их также можно будет использовать при заполнении документов. Офлайн версия профиля позволит подтверждать информацию о себе, не имея при себе бумажных документов: например, паспорта, СНИЛС или водительских прав.