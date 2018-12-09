Россияне перестанут собирать бумажные документы

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Цифровой профиль предоставит бизнесу достоверные данные о людях и – с согласия владельца – позволит использовать их, например при покупке или кредите, объясняет представитель ЦБ Владимир Астапкович / РИА Новости

Свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании гражданину услуг поможет цифровой профиль – набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС). О разработке проекта цифрового профиля в конце сентября сообщал РБК, теперь «Ростелеком» и ЦБ подготовили концепцию. «Ведомости» ознакомились с нею, представитель «Ростелекома» подтвердил подлинность документа. ЦБ участвовал в разработке и одобрил концепцию, сообщил его представитель.

Цифровой профиль предоставит бизнесу достоверные данные о людях и – с согласия владельца – позволит использовать их, например при покупке или кредите, объясняет представитель ЦБ: это существенно снизит операционные расходы бизнеса, а граждане получат услугу быстрее и дешевле.