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ЦИК передаст мандат Алферова после окончания судебных процессов

ЦИК не будет принимать решения о передаче мандата, ставшего вакантным после смерти кандидата от КПРФ Жореса Алферова, до окончания судебных процессов, об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы специально сняли вопрос с сегодняшней повестки дня, – сказала она. – Хотим дождаться решения судов, всех. И уже после решим, что дальше делать. И еще что КПРФ решит, потому что у них тоже метания».

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Такое решение объяснили тем, что у него были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. ЦИК передал мандат лидеру красноярского отделения КПРФ Петру Медведеву, который позже от него отказался.

КПРФ обжаловала отказ ЦИК в Верховном суде РФ, но он вернул иск без рассмотрения. После этого коммунисты подали жалобу в Тверской суд Москвы. Кроме того, партия оспаривает решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение передать Грудинину мандат депутата Госдумы. Иск подал экс-министра спорта Борис Иванюженков. Он считает, что КПРФ должна сначала предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах.