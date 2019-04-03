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Reuters: сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России

Сенаторы от республиканской и демократической партий США в среду, 3 апреля, представят конгрессу законопроект, направленный на сдерживание России от вмешательства в американские выборы, передает Reuters со ссылкой на источники. Законопроект под названием Deter Act (закон о сдерживании) предполагает введение жестких санкций против российских банковского, энергетического и оборонного секторов, а также в отношении госдолга.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Reuters, директор национальной разведки США в течение 30 дней после проведения в стране выборов любого уровня должен установить, вмешивалась ли Россия или какая-либо другая страна (компании или физические лица от имени этих стран) в процесс голосования. Если доказательства вмешательства будут получены, то, в соответствии с законопроектом, против российских банков и энергетических компаний будут введены санкции в течение 10 дней. Среди банков, в отношении которых могут быть введены санкции, Reuters называет Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Россельхозбанк.

Законопроект был подготовлен сенаторами – демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио. Предыдущую версию законопроекта, разработанную в январе 2018 г., поддержали многие высокопоставленные конгрессмены, но документ не был ранее направлен на рассмотрение в конгресс. Вначале законопроект должен был получить одобрение профильных комитетов. В конце июля 2018 г. в работе палаты представителей был пятинедельный перерыв, в августе – перерыв в работе сената. Получил ли законопроект одобрение каких-либо комитетов верхней и нижней палат конгресса, Reuters не уточняет.