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Reuters: сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России

Ведомости
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Сенаторы от республиканской и демократической партий США в среду, 3 апреля, представят конгрессу законопроект, направленный на сдерживание России от вмешательства в американские выборы, передает Reuters со ссылкой на источники. Законопроект под названием Deter Act (закон о сдерживании) предполагает введение жестких санкций против российских банковского, энергетического и оборонного секторов, а также в отношении госдолга.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Reuters, директор национальной разведки США в течение 30 дней после проведения в стране выборов любого уровня должен установить, вмешивалась ли Россия или какая-либо другая страна (компании или физические лица от имени этих стран) в процесс голосования. Если доказательства вмешательства будут получены, то, в соответствии с законопроектом, против российских банков и энергетических компаний будут введены санкции в течение 10 дней. Среди банков, в отношении которых могут быть введены санкции, Reuters называет Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Россельхозбанк.

Законопроект был подготовлен сенаторами – демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио. Предыдущую версию законопроекта, разработанную в январе 2018 г., поддержали многие высокопоставленные конгрессмены, но документ не был ранее направлен на рассмотрение в конгресс. Вначале законопроект должен был получить одобрение профильных комитетов. В конце июля 2018 г. в работе палаты представителей был пятинедельный перерыв, в августе – перерыв в работе сената. Получил ли законопроект одобрение каких-либо комитетов верхней и нижней палат конгресса, Reuters не уточняет.

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Политика
Новости

Преемник Назарбаева рассказал Путину о своей задаче на посту президента

Ведомости
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Токаев, 20 марта сменивший ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, свой первый зарубежный визит совершил в Москву. В самом начале беседы с Путиным Токаев заверил: «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства». Токаев напомнил, что лично участвовал в подготовке договора об отношениях между Россией и Казахстаном. При Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – сказал Путину Токаев.

Накануне, 2 апреля, Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». Он подчеркивал, что благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

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Политика
Новости

Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

Ведомости
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Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами на регулярной и чартерной основе в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Росавиация считает, что такое решение отвечает интересам граждан и авиапассажиров обеих стран.

Ранее правительство Украины запретило все нерегулярные перелеты в Россию, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Издание «Украинские новости» пишет, что такие меры были приняты после визита в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука.

С сентября 2015 г. российские авиакомпании не могут совершать полеты на Украину. Соответствующий запрет принял президент страны Петр Порошенко. Ограничения коснулись 25 российских авиаперевозчиков, среди них «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и «Якутия».

Бизнес
Новости

Венесуэла стабилизировала экспорт нефти после санкций США

Ведомости
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Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в марте экспортировала более 980 000 баррелей нефти в сутки, несмотря на перебои в электроснабжении и санкции США, пишет Reuters со ссылкой на документы компании и данные Refinitiv Eikon. Экспорт опускался ниже 650 000 баррелей в сутки во время блэкаутов, показали подсчеты TankerTrackers, но PDVSA сумела компенсировать задержки, загрузив более крупные суда, направляющиеся в Азию, где находятся основные покупатели венесуэльской нефти, отмечает агентство.

До введения санкций самым крупным покупателем венесуэльской нефти были США. Но в конце января 2019 г. американские власти ввели санкции в отношении PDVSA. Американские власти заморозили активы компании на общую сумму $7 млрд. Вашингтон назвал и условия для отмены санкций: действующее правительство Венесуэлы должно передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

В феврале Bloomberg сообщал, что администрация президента CША Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA. Американские власти уточняли, что нарушением будет считаться прямой, непрямой и бартерный вид торговли нефтью.

Финансы
Новости

Банк UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение санкций США

Ведомости
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Крупнейший итальянский банк UniCredit может достигнуть соглашения с властями США, расследующими факт нарушения санкций против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников. США обвиняют UniCredit в отмывании иранских денег. Сделка со следствием может обойтись в $900 млн. Выплата штрафа избавит банк от уголовного преследования и может стать одной из самых больших сумм урегулирования нарушения санкций США среди кредитных организаций. Представитель UniCredit от комментариев на эту тему отказался.

Министерство юстиции США расследует деятельность немецкого HypoVereinsbank. UniCredit приобрел этот банк в 2005 г. В 2011 г. окружной прокурор Нью-Йорка вызвал руководство HypoVereinsbank в суд. Немецкому подразделению UniCredit было предъявлено обвинение в проведении операций с иранскими юридическими лицами на общую сумму $741 млн (831 млн евро).

За нарушение санкций США в отношении некоторых стран, в частности Ирана, 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas. В 2014 г. кредитная организация выделила $8,97 млрд за снятие уголовного преследования. В число банков, урегулировавших обвинения США таким образом, попал еще один итальянский – Intesa Sanpaolo, который заплатил $235 млн американскому правительству. В нарушениях санкций США обвиняются также Societe Generale, Commerzbank, HSBC Holdings, которые заключили с органами власти страны соглашения об отсрочке судебного преследования.

Стиль жизни
Новости

Умер актер Алексей Булдаков

Ведомости
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На 69-м году жизни умер актер, народный артист России Алексей Булдаков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России. Булдаков был на гастролях, у него оторвался тромб, уточнила пресс-служба.

Первым о смерти Булдакова сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в своем Instagram. Представитель актера Ольга Кривенкова рассказала РБК, что Булдаков умер в Монголии. Она подтвердила, что смерть случилась из-за того, что оторвался тромб.

Булдаков родился 26 марта 1951 г. в селе Макаровка Алтайского края. Он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова в 1969 г. Булдаков в разные годы работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани и Караганды. С 1985 по 1993 г. он работал в театре при киностудии «Беларусьфильм». В 1993 г. Булдаков переехал в Москву и устроился на работу в Московский художественный академический театр им. М. Горького.

До 1995 г. Булдаков в кино в основном исполнял роли второго плана. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Кроме того, он снимался в «Ширли-мырли», «Место действия», «Антикиллер», а также в «Ералаше». Всего Булдаков снялся в более чем 70 фильмах.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Котировки производителя одежды Superdry упали после отставки топ-менеджеров

Ведомости
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Цены на акции британского производителя одежды Superdry резко упали после ухода топ-менеджеров компании, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Котировки снизились во вторник на 8,8%, а в среду – на 12%.

Накануне совет директоров Superdry проголосовал за возвращение основателя компании Джулиана Данкертона, который покинул ее около года назад, объясняет снижение котировок Bloomberg. В тот же день в отставку ушли председатель совета директоров Superdry Питер Бэмфорд, гендиректор Юан Сазерленд, финансовый директор Эд Баркер и председатель комитета по вознаграждениям Пенни Хьюз. Данкертон был назначен временным гендиректором.

Superdry представлен в России с 2015 г. Выручка российских магазинов бренда за 2017 г. составила 240 млн руб. В прошлом году новым франчайзинговым партнером компании стала Surya Group, писал «Коммерсантъ». В ближайшие несколько лет она планирует открыть 60 новых точек Superdry в крупных российских городах.

Авто
Новости

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Ведомости
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Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж». Об этом сообщает «Интерфакс». 

Немецкий автоконцерн Daimler начал строительство первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes в июне 2017 г. Строительство в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), гарантирующим неизменность налоговой нагрузки на время действия контракта. СПИК был подписан в феврале того же года.

Проектная мощность завода – 25 000 автомобилей в год. Число рабочих превышает 1000 человек, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов. В 2019 г. завод планирует начать локальное производство седана Е-класса и наладить производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Всего концерн вложит в производственную площадку около 16 млрд руб. (свыше 250 млн евро).

Путин начал использовать российский Aurus Senat Limousine в 2018 г. Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая из рабочего кабинета в резиденции.

Электрический европейский автопром и российский Aurus. Новинки Женевского автосалона

Политика
Новости

Украина запретила нерегулярные перелеты в Россию

Ведомости
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Правительство Украины запретило любое нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны, сообщает издание «Украинские новости». Исключение будет сделано лишь для рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Эти меры стали ответным шагом на визит кандидата в президенты Юрия Бойко, считающегося пророссийским, и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, пишет издание.

Украинские политики встретились 22 марта с премьером России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На встрече российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

В сентябре 2015 г. действующий президент страны Петр Порошенко принял решение запретить полеты на Украину российским авиакомпаниям. Под санкции попали 25 российских перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии», «Якутия». По украинскому законодательству, до сих пор нерегулярные прямые рейсы были разрешены. Этим и воспользовались Бойко и Медведчук, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Финансы
Новости

Суд отклонил жалобу «Росгосстраха» по иску к бывшим компаниям Хачатурова

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Росгосстраха» на решение Арбитражного суда Москвы, который 12 октября 2018 г. отказал страховой компании в удовлетворении иска к «РГС Жизнь» (с конца 2018 г. СК «Капитал лайф страхование жизни»), «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест», говорится в материалах картотеки судебных дел. «Росгосстрах» требовал признать недействительными четыре сделки общей стоимостью 1,6 млрд руб.

Речь идет о следующих сделках: передача «Медис» в пользу «РГС мед-инвеста», покупка облигаций «РГС-Недвижимости» у «РГС-жизни» за 481 млн руб., покупка у «Капитал лайфа» еврооблигаций ВКМ Finance Limited за 59 млн руб. и договор купли-продажи бумаг с «Капитал лайфом». «Росгосстрах» ранее утверждал, что объем сделок превысил 50% балансовой стоимости активов «Капитал ре», что может свидетельствовать о выводе активов перед сменой собственника компании.

Изначально иск о признании сделок недействительными в августе 2018 г. подала «Капитал ре». Но в октябре 2018 г. компания была присоединена к «Росгосстраху». Ранее представитель «Росгосстраха» говорил «Интерфаксу», что суду были представлены доказательства того, что спорные сделки, заключенные в августе 2017 г. под контролем бывших владельцев «Росгосстраха», были совершены без надлежащего одобрения.

Ранее «РГС Жизнь», «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест» принадлежали бизнесмену Данилу Хачатурову. Он в конце 2016 г. договорился о продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на финансовое оздоровление. Под санацию также попали связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах». Председателем правления «ФК Открытие» стал Михаил Задорнов, он же возглавил совет директоров «Рогосстраха». Ранее Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» при Хачатурове годами «царило воровство». Хачатуров подобные обвинения отвергал.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Московская мэрия сообщила о выполнении на треть годового плана по вводу жилья

Интерфакс/Ведомости
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Около 30% от запланированных ко вводу в 2019 г. жилых площадей уже введено в Москве по итогам I квартала. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

Высокие темпы ввода Ленкин объяснил «накопленным эффектом последних лет, когда инвесторы имели достаточное количество документации, разрешений на строительство, проектной документации».

Всего, по словам чиновника, в 2019 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 3,5 млн кв. м жилья.

Ранее ведомство Левкина сообщало, что застройщики в Москве досрочно выполнили план по вводу жилья на I квартал 2019 г.: на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв. м.

Недвижимость
Новости

Основатель ЛСР продал часть акций компании почти за 6 млрд рублей

Ведомости
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Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером ЛСР Андреем Молчановым, продала 9,71% девелопера за 5,8 млрд руб., сообщает пресс-служба ЛСР. Средства от сделки бизнесмену нужны для личных целей, а продажа акций планировалось давно, сказал источник «Коммерсанта», близкий к Молчанову.

Компания Молчанова продала 10 млн обыкновенных акций ЛСР, номинированных в российских рублях и котируемых на Мосбирже, по цене 580 руб. за акцию. Более половины бумаг купили иностранные инвесторы, в том числе из Великобритании, Скандинавии и США. «Сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов», – отметил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитал» Борис Квасов.

После завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале составит около 50,33%. Доля акций в свободном обращении вырастет примерно до 41,57%. В сообщении уточняется, что Молчанов и продавец пакета не будут продавать свою долю в уставном капитале компании в течение 90 дней после завершения сделки.

ЛСР – один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

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