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Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами на регулярной и чартерной основе в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Росавиация считает, что такое решение отвечает интересам граждан и авиапассажиров обеих стран.

Ранее правительство Украины запретило все нерегулярные перелеты в Россию, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Издание «Украинские новости» пишет, что такие меры были приняты после визита в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука.

С сентября 2015 г. российские авиакомпании не могут совершать полеты на Украину. Соответствующий запрет принял президент страны Петр Порошенко. Ограничения коснулись 25 российских авиаперевозчиков, среди них «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и «Якутия».