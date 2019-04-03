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Преемник Назарбаева рассказал Путину о своей задаче на посту президента

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Токаев, 20 марта сменивший ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, свой первый зарубежный визит совершил в Москву. В самом начале беседы с Путиным Токаев заверил: «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства». Токаев напомнил, что лично участвовал в подготовке договора об отношениях между Россией и Казахстаном. При Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – сказал Путину Токаев.

Накануне, 2 апреля, Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». Он подчеркивал, что благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.

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