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Мэр Евпатории задержан по подозрению в махинациях с землей

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан после обысков в здании городской администрации и у него дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства отмечает, что Филонов подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновнику инкриминируют махинации с землей площадью около 14 га, ущерб бюджету города оценивается в 35 млн руб.

Источник ТАСС в силовых структурах Крыма уточнил, что вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для Филонова.

Филонов руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 г. Вечером 2 апреля он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». «Интерфакс» со ссылкой на источники уточнял, что Макаревич – отец гражданской жены Филонова. Мэр пообещал обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.