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Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в киевском «Олимпийском»

Актер Владимир Зеленский, набравший в первом туре украинских выборов президента больше всех голосов, согласился на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, предложив в качестве площадки стадион «Олимпийский» в Киеве. Видеообращение к Порошенко Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Он также выдвинул действующему президенту несколько условий: дебаты должны пройти «перед народом Украины», все каналы будут иметь право транслировать их в прямом эфире, а все журналисты – право присутствовать. Кроме того, потребовал Зеленский, каждый из кандидатов должен «обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Также актер подчеркнул, что Порошенко должен публично объявить, что у него будут дебаты «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским».

На то, чтобы принять решение, Зеленский дал Порошенко 24 часа. В Facebook предвыборной кампании актера запущен таймер, который отсчитывает это время.

Пресс-служба «Олимпийского» после заявления Зеленского выпустила сообщение, в котором подчеркнула, что предложение о дебатах – это инициатива самого кандидата в президенты: оно не обсуждалось с руководством «Олимпийского» и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе. «Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины», – констатировала пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»).

Вместимость киевского «Олимпийского», согласно данным на его сайте, – чуть более 70 000 человек.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Во второй тур прошли Зеленский и Порошенко. По итогам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%. В день выборов Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.