Петру Порошенко будет очень сложно выиграть во втором туре выборов на Украине
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Почти двукратный отрыв актера Владимира Зеленского от действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов на Украине делает победу Зеленского во втором туре весьма вероятной. По данным ЦИК страны, после обработки 90,26% протоколов Зеленский набрал 30,26% голосов, Порошенко – 15,98%, а считавшаяся осенью фавориткой Юлия Тимошенко – всего 13,36%. На 4-м месте оказался встречавшийся на позапрошлой неделе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,54%.
Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в двух западных областях (Львовской и Тернопольской), занявшая 3-е место Юлия Тимошенко – лишь в Ивано-Франковской области. В контролируемых Украиной частях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}