Петру Порошенко будет очень сложно выиграть во втором туре выборов на Украине

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Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве Степан Франко / EPA / ТАСС

Почти двукратный отрыв актера Владимира Зеленского от действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов на Украине делает победу Зеленского во втором туре весьма вероятной. По данным ЦИК страны, после обработки 90,26% протоколов Зеленский набрал 30,26% голосов, Порошенко – 15,98%, а считавшаяся осенью фавориткой Юлия Тимошенко – всего 13,36%. На 4-м месте оказался встречавшийся на позапрошлой неделе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,54%.

Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в двух западных областях (Львовской и Тернопольской), занявшая 3-е место Юлия Тимошенко – лишь в Ивано-Франковской области. В контролируемых Украиной частях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко.