Почему Зеленскому удалось победить и как действовать Кремлю. Мнение политологов

Владимир Зеленский, Владимир Путин Valentyn Ogirenko / Reuters, Lefteris Pitarakis / AP

На Украине завершился первый тур выборов президента. По предварительным результатам ЦИК, через три недели за победу будут сражаться актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. После обработки 75% протоколов, Зеленский набирает в первом туре 30,4% голосов, Порошенко – 16,11%. Экс-премьера Юлию Тимошенко, показывающую пока третий результат, поддержало 13,21%, пророссийского кандиадата Юрия Бойко – 11,53%.

«Ведомости» попросили политологов оценить итоги первого тура и его последствия для российско-украинских отношений.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры

«Результаты соответствуют прогнозам социологов, и тенденциям, которые сложились в украинском обществе. Результат Зеленского демонстрирует, что народ Украины устал от риторики, которую предлагает политический класс, он требует обновления и новых лиц. Зеленский получил в первом туре то, на что мог рассчитывать. Порошенко же не помогли никакие ухищрения. Люди хотели услышать от него речей о мире, справедливости и будущем, а Порошенко предложил им жесткую милитаристскую повестку войны с Россией и Путиным. Его результат можно признать унизительным для действующего президента. Это не значит, что он совсем потерял шансы избраться, но для победы во втором туре ему нужно решиться на серьезные поступки.

Коалиционные стратегии между первым и вторым туром должны учитывать не голосование 21 апреля, а голосование в Верховную раду в октябре этого года. Автоматическая передача избирателей и призывы голосовать за Зеленского со стороны политиков, которые набрали заметное количество голосов и намерены пройти в Верховную Раду могут быть опасными для них. Избиратель может подумать, зачем мне голосовать за «Батькивщину», если есть партия «Слуга народа» — ведь Тимошенко предлагала поддержать Зеленского. А если они объявят о коалиции, то это может оттолкнуть ту часть избирателей, которая голосовала за «Батькивщину» или «Слугу народа» по идеологическим соображениям. Премьера на Украине выбирают на основании парламентской коалиции, поэтому от результата на выборах в Верховную раду будет зависеть расклад и, в конечном счете, устройство исполнительной власти.

Перед вторым туром Зеленский и Порошенко, видимо, будут строить стратегии в зависимости от территориального расклала. У Зеленского неплохой результат почти по всем регионам. Порошенко нужно исхитриться, чтобы предложить более внятную повестку, в том числе и для запада Украины, который в основном отказал ему в доверии. Зеленскому нужно не ослабить тот риторический накал, которого он достиг, используя образ учителя Василия Горобородько из сериала «Слуга народа». А у Порошенко более рискованный выбор — либо повысить градус истерики в отношении России, но избирателю это может сильно не понравиться, либо переключиться на социально-экономические проблемы и показать, почему он может их решить, но тут избиратель может ему не поверить.

Кремлю свое отношение к новой украинской власти лучше обозначать после второго тура. Высказанная сейчас она будет либо контрпродуктивна, либо бессмысленна, поскольку ее все равно придется менять в зависимости от будущих выборов в Раду».

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги

«Такой выбор свидетельствует о запросе на новые лица. Судя по тому, что явка чуть больше, чем на прошлых выборах, пришла голосовать молодежь и проголосовала за Зеленского как за новое лицо. Опыт управления уже не считается чем-то критически важным. Важнее, что новый человек и он выглядит молодым, современным, ироничным. У Порошенко еще есть три недели, можно попытаться развернуть ситуацию. Судя по его речи он напирает на патриотическую риторику, на свой лозунг – «Армия. Язык. Вера». Такое консервативное сочетание и жесткая антироссийская позиция, акцент на рациональность избирателя – подумайте о последствиях, о том, что будет если страну возглавит человек без программы и без понимания, куда он попал. Порошенко пообещал вступление в НАТО, в Евросоюз после 2023 года. То есть усилил прозападную риторику и одновременно националистическую. Может это в какой-то степени сработает. Но судя по всему настолько всем все надоело, что выбрали не политика, без каких-либо политических корней. Хотя сам Порошенко трактует это как свою войну с Коломойским, а не с Зеленским.

Самые важные – осенние выборы в парламент, в силу парламентско-президентского устройства страны. И Зеленский понимает, что важно раскрутить партию, чтобы она вошла в парламент и заняла лидирующие позиции. Вряд ли без коалиции это возможно. И есть вероятность переговоров с Тимошенко. Гриценко заявил, что он не будет ни с кем объединяться, что не поддержит Порошенко, но и не будет выступать за Зеленского. Возможно Зеленский делает ставку, что он справится и сам – это самоуверенно. Может быть он ставит знак равенства между поддержкой себя и его партии, но обычно это разные вещи. Хотя сейчас это может и совпасть – новые лица, новая партия. Вероятно, отсюда и уверенность, что он может сыграть и один.

России нужно думать даже не о стратегических, а тактических вещах, потому что никакой позиции у наших властей нет. Единственная позиция была, чтобы не Порошенко был партнером. Но представить себе Зеленского, беседующего с Путиным, пока воображение не позволяет. Но вероятно придется. Сел же за стол переговоров Путин с Пашиняном, может сядет и с Зеленским тоже. Если конечно Зеленский захочет, потому что Донбасс и Крым – серьезные вещи. У Зеленского тоже нет ни тактики, ни стратегии – будет ли он садиться за стол переговоров с Путиным. И нашим тоже непонятно, как себя вести – комик, не понятно кто, без позиции. Хотя возможно это шанс приоткрыть переговорные окошечки. Говорят, что американцы в последнее время внимательно присматриваются к Зеленскому, тоже открывают каналы общения с его командой. Он не останется без внимания, у него есть шанс вести многовекторную политику, если справится, конечно».

Алексей Макаркин, заместитель директора «Центра политических технологий»:

«Зеленский пока заявляет, что не будет вступать ни с кем в альянсы, но до второго тура еще есть время. Украинская политика основана на договоренностях, часто закулисных, и как все сложится ко второму туру, пока гадать рано.

У Зеленского есть два варианта: он может сохранить позицию, которую занял в воскресенье вечером (никаких договоренностей, он идет сам и т.д.) — в этом случае Порошенко будет пытаться собрать другой представителей другого электората. Получится или нет, сказать сложно, но Порошенко будет играть на том, что он верховный главнокомандующий, опытный, и что нельзя отдавать страну и армию в руки дилетанта. Думаю, будет настаивать на дебатах, а он куда более опытный политик, чем Зеленский.

Другой вариант: Зеленский все-таки договаривается на каких-то условиях, и, может быть о косвенной поддержке со стороны Тимошенко. В этом случае электорат Тимошенко может в значительной степени перейти на сторону Зеленского. Ну и избиратели Зеленского вряд ли от него отвернутся — за кого еще им голосовать? Такой вариант может еще больше повысить шансы Зеленского.

Дальше парламентские выборы, а с ними у Зеленского может быть проблема. У избирателей может быть уже эффект разочарования тем, что он такой же, как все. Плюс могут быть разочарования от его первых шагов в случае, если он выиграет. Скорее всего, будут разочарования и в связи с теми, кто будет в правительстве — там могут быть вполне узнаваемые люди из старой элиты, что может вызвать неприятие. Возникает вопрос: президентские выборы он выигрывает, а что дальше? Думаю, Коломойский будет играть немалую роль в тех консультациях, которые будут проходить. И решение о возможно коалиции, вероятно, будет принято ближе ко второму туру».

Евгений Минченко, директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:

«Нужно отметить несколько моментов. Первое: антиистеблишментная волна — это реальность, данная нам в ощущениях. Это мировой тренд, он теперь на Украине и с этим трендом, так или иначе, всем приходится иметь дело. Давайте посмотрим еще — сейчас одновременно выборы мэров проигрывает партия (президента Турции) Реджепа Эрдогана. То есть, сама по себе тенденция недоверия элитам является долгосрочной.

Второе: думаю, Порошенко решил, что можно совсем игнорировать электорат юго-запада и слишком сдвинулся на запад. И это стало причиной его провала. То есть, он вместо того, чтобы удерживать позицию в центре, стал нишевым политиком. Это очевидная ошибка его штаба, его политтехнологов.

Третье: была филигранная игра команды Коломойского, которая убедила Порошенко на этапе выдвижения, что Зеленский — это такой удобный спойлер, что его бояться не надо, что это будет абсолютно контролируемый проект. И, собственно, когда Порошенко и его команда начали переживать, было уже поздно.

И, наконец, думаю, что очень хорошее сочетание технологии моделирования образа — «новой искренности», которую демонстрировал Зеленский, больших форматов (сериал «Слуга народа» и т.д. (Зеленский в нем играет главную роль нового президента. — «Ведомости».) и современных интернет-технологий. Это достаточно эффективное сочетание.

Шансы Зеленского на победу во втором туре, думаю, предпочтительнее, чем у Порошенко».

Александр Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ:

«Высокий показатель Зеленского говорит о высоко же мобилизованности его электората. Говорили, что молодой городской избиратель юга страны не придет, но этого не случились — пришли. И, в общем-то, это контрсистемный электорат — те, кто разочарован не просто в действующей власти, но хочет коренной перезагрузки всей политической системы. То есть, он не доверяет остальным политикам и хочет омоложения политического истеблишмента.

Зеленскому удалось в значительной степени аккумулировать как украиноязычный электорат запада и центра страны, так и привлечь русскоязычного избирателя. То есть, создать такой тип консенсуса, который ранее на Украине не очень просматривался. Результат Зеленского позволяет с большой долей уверенности говорить о том, что он реально может бороться за итоговую победу.

В пользу Зеленского несколько факторов. Другие кандидаты, за редким исключением, тоже выражают протест. Хотя они и являются более системными, но их избиратель готов проголосовать за Зеленского. Но стороне Зеленского частично и олигархический консенсус — нежелание ряда влиятельных лиц, прежде всего, Коломойского, видеть президентом Порошенко. Понятно, что не надо упрощать: Зеленский — не марионетка Коломойского, за ним стоит целый конгломерат олигархов. Плюс в копилку Зеленского идет то, что Порошенко почти исчерпал возможности нарастить электорат. В то время, как Зеленский может рассчитывать на голоса жителей юго-востока и частично избирателей Тимошенко.

Но для Зеленского есть и ряд рисков. Например, его позитивную программу по большому счету никто не знает. То есть, каждый избиратель формирует образ Зеленского самостоятельно. Если Зеленский начнет делать подробные внутриполитические и внешнеполитические заявления, то рискует прослыть непрофессионалом, потому что он не очень готов к дискуссии — это видно. Либо он оттолкнет часть электората, потому что у него в окружении есть либералы и непонятно, как избиратель с юго-востока будет с этим сочетаться? Есть шанс расплескать тот запас голосов, который он получил по итогам первого тура. То есть, прибавка будет, но автоматического сложения рейтингов – нет. Ему еще нужно будет побороться за это.

Что касается Порошенко, то выиграть ему будет очень сложно. Его шанс в административном ресурсе, низкой явке на юго-востоке, в мобилизации собственного электората, в непрофессиональных высказываниях Зеленского и в победе на дебатах, если удастся вытащит на них Зеленского. Плюс будет разыгрываться карта внешней угрозы, антироссийская карта. В воскресенье он уже заявил, что удалось поломать российский сценарий».

Как прошло голосование на выборах президента Украины