Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

По предварительным данным ЦИК, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, а также Киев Valentyn Ogirenko / Reuters

Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины. По информации Центризбиркома страны на 9.00 по киевскому времени (совпадает с московским), после подсчета 53,25% протоколов Зеленский набрал 30,2% голосов. Вместе с ним во второй тур, который состоится 21 апреля, выходит действующий президент Петр Порошенко (16,6%), опережающий экс-премьера и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (13,1%).

Эти цифры почти совпадают с результатами опросов на выходе из избирательных участков, организованных в воскресенье несколькими социологическими службами Украины. Так, по данным «Национального экзитпола», проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова, Зеленский получил 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%, а Тимошенко – 14,2%.

По предварительным данным ЦИК, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, а также Киев. В контролируемых украинским правительством частях Донецкой и Луганской областей на первое место вышел экс-лидер пророссийского «Оппозиционного блока», бывший вице-премьер в правительстве президента Виктора Януковича Юрий Бойко, занимающий в целом по Украине четвертое место с 11,5% голосов. Порошенко же побеждает в основном в западной части страны, где его главным конкурентом была Тимошенко.

Явка на выборы, по информации ЦИК, составила 63,5%, превысив показатель предыдущих президентских выборов 2014 г. (60,3%). Самая высокая активность избирателей зафиксирована во Львовской (68,9%) и Волынской (68,3%) областях, а также в Киеве (68%), самая низкая – в Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,8%) областях.

Комментируя предварительные результаты выборов, Зеленский заявил, что «не будет собирать майданы», если украинцы в итоге выскажутся против него, но выразил готовность провести перед вторым туром дебаты с Порошенко, который до этого назвал актера «марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского».

Сам действующий президент сообщил журналистам, что украинские избиратели «сломали российский сценарий первого тура», и пообещал сделать то же самое и при повторном голосовании. А представитель его избирательного штаба Олег Медведев выразил мнение, что «резерв для добора голосов» во втором туре у Порошенко больше, чем у Зеленского. «Те, которые хотели проголосовать «по приколу», все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто «не по приколу», и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», – пояснил Медведев.

Тимошенко на пресс-конференции в ночь на воскресенье назвала результаты экзитполов «манипулятивной и нечестной вещью» и заявила, что именно она проходит во второй тур вместе с Зеленским. В связи с этим экс-премьер призвала своих представителей в избиркомах защитить результаты голосования, а своих соратников – прийти к избирательным участкам, чтобы «защищать результат до последнего.

Российские эксперты считают, что во втором туре у Зеленского хорошие перспективы.

Шоумен и актер имеет наименьший антирейтинг (а второй тур станет именно «войной антирейтингов») и к тому же большой отрыв от конкурента после первого тура, отмечает политолог Евгений Минченко: «И большая часть кандидатов, думаю, скорее поддержит его или не станет поддерживать никого. Тимошенко тоже с высокой долей вероятности будет легче играть с Зеленским, чем с Порошенко». В пользу Зеленского играет и «не такой уж большой ресурс для поддержки у Порошенко», добавляет эксперт.

У Зеленского очень неплохие шансы на победу, согласен политолог Алексей Макаркин. Сейчас актер говорит, что не будет вступать в альянсы, но до второго тура еще есть время, подчеркивает эксперт: «Украинская политика основана на договоренностях, часто закулисных, и, как все сложится ко второму туру, пока гадать рано». По мнению Макаркина, если Зеленский сохранит позицию «никаких договоренностей», то Порошенко будет пытаться «максимально собрать другие электораты», но получится у него это или нет, сказать пока сложно: «В этом случае Порошенко будет играть на том, что он верховный главнокомандующий, что он опытный и нельзя отдавать страну и армию в руки дилетанта». Другой вариант – Зеленский все-таки договаривается на каких-то условиях и, может быть не прямо, о какой-то косвенной поддержке со стороны Тимошенко, продолжает Макаркин: «В этом случае электорат Тимошенко может в значительной степени перейти на сторону Зеленского. Ну и избиратели Зеленского вряд ли от него отвернутся – за кого еще им голосовать? Такой вариант может еще больше повысить шансы Зеленского».

Результат Зеленского в первом туре свидетельствует о запросе на новые лица, констатирует эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Судя по тому, что явка чуть выше, чем на прошлых выборах, на участки пришла молодежь и проголосовала за Зеленского как за новое лицо. Опыт управления уже не считается чем-то критически важным». Однако у Порошенко есть еще три недели, за которые можно попытаться развернуть ситуацию, отмечает эксперт: «Судя по его речам, он напирает на патриотическую риторику, на лозунг «Армия. Язык. Вера». Это такое консервативное сочетание и жесткая антироссийская позиция, акцент на рациональность избирателя – чтобы он подумал о последствиях, если страну возглавит человек без программы и без понимания, куда он попал». Что же касается возможных коалиций перед вторым туром, то для Украины в силу ее парламентско-президентского устройства очень важны осенние выборы в парламент, напоминает Колесников: «Зеленскому важно раскрутить его партию «Слуга народа», чтобы она вошла в парламент и заняла лидирующие позиции. Вряд ли без коалиции это возможно, поэтому вероятность его переговоров с Тимошенко остается».

Как прошел первый тур выборов президента Украины