Лукашенко наградил Матвиенко орденом

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Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.

Еврокомиссия заподозрила, что BMW, Daimler и VW (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в период с 2006 по 2014 г. сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, говорится в сообщении ЕК. Компании нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза, координируя между собой технические стандарты «для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду», говорится в заявлении ЕК. Речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF).

«Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения продукции. Однако европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с противоположной целью: не улучшать продукцию и не конкурировать в повышении ее качества. Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы», – приводятся в заявлении слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

В середине 2017 г. немецкая пресса сообщала, что ЕК подозревает автоконцерны в картельном сговоре по системам очистки дизельных двигателей. В офисах компаний проводились обыски.

Компаниям направлено предварительное заключение ЕК. У них есть 10 недель на изучение претензий Еврокомиссии и ответ. Окончательно степень их вины определит проводимое сейчас антимонопольное расследование, сроки завершения которого пока не называются. Штрафы в ЕС могут доходить до 10% глобального оборота компании.

Daimler, раскрывший информацию о картеле регулятору, в пятницу заявил, что «активно сотрудничает с Еврокомиссией» и не ожидает, что будет оштрафован.

Volkswagen рассмотрит претензии Еврокомиссии и даст свой ответ в рамках сотрудничества с ЕК, сообщила компания.

BMW отрицает наличие сговора и намерена опровергать обвинения. Расследование приравнивает «допустимую координацию позиций отрасли в отношении нормативно-правовой базы с незаконными картельными соглашениями», считает компания, ситуацию «нельзя сравнивать с расследованиями картелей, например с территориальными и ценовыми соглашениями». Переговоры между инженерами автомобильных компаний не были секретом, и у них не было цели «нанести ущерб потребителям». Тем не менее BMW создаст резервный фонд в 1 млрд евро для того, чтобы иметь свободные средства на выплаты по возможному штрафу ЕК, сообщила компания. В концерне полагают, что ЕК в конечном итоге выдвинет финансовые претензии «в значительном объеме», но будет в случае необходимости «защищаться всеми возможными правовыми средствами». Зарезервированные средства отразятся в отчетности за I квартал 2019 г. и снизят маржу по операционной прибыли компании на 1–1,5 п. п. от целевых 6–8%.