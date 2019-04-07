Матвиенко назвала годы работы с Путиным лучшими в своей жизни
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в фильме, приуроченном к ее юбилею, на телеканале «Россия 1» рассказала о работе с президентом Владимиром Путиным. «Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», – сказал она. Матвиенко добавила, что если Путин приглашает кого-либо в свою команду, то, следовательно, он доверяет этому человеку.
Президент в свою очередь отметил, что Матвиенко является «очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре». Путин перечислил несколько черт, которые, по его мнению, отличают спикера Совета Федерации от многих других политиков. Во-первых, Матвиенко, по словам президента, «всегда в материале того, чем занимается», во-вторых, «она всегда нацелена на конкретный результат».
Третьей чертой Путин назвал умение Матвиенко отстаивать собственное мнение. «У нее всегда есть собственное мнение, основанное на ее опыте, на знании предмета. И, что очень важно, она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег», – сказал Путин. Он добавил, что Матвиенко отстаивает свою позицию настойчиво, но всегда очень тактично.
Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. В Совет Федерации она пришла в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.