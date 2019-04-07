Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Галины Старовойтовой
Следователи предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого считают лидером так называемой тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых. «Было предъявлено обвинение по 277-й статье (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», – сказал юрист. Он добавил, что его подзащитный вину не признает и считает обвинение необоснованным.
Максимальное наказание, предусмотренное ст. 277 УК, – пожизненное лишение свободы. По данным Кузьминых, расследованием дела занимаются следователи петербургского управления ФСБ.
Как сообщает «Фонтанка», следствие полагает, что Барсуков знал о намерении неустановленного лица убить Старовойтову, «активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них», и совместно с ним «принял решение прекратить государственную и политическую деятельность» депутата «путем ее убийства».
Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства Старовойтовой. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Заказчик убийства установлен не был.
Спустя 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой был осужден еще один человек – экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Барсукова.
Сейчас Барсуков отбывает срок по ряду обвинительных приговоров, в том числе и за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В общей сложности он приговорен к 24 годам колонии строгого режима.