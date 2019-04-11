Политика

Новости

К чешскому миллиардеру из списка Forbes подали иск о мошенничестве на $1 млрд

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская инвесткомпания Investhold Ltd. подали в США в суд на миллиардера Радована Витека, сообщает Bloomberg. Они обвиняют бизнесмена в мошенничестве на сумму более $1 млрд.

Истцы утверждают, что Витек использовал сеть подставных компаний, чтобы получить контроль над базирующейся в Люксембурге компанией, занимающейся недвижимостью, а затем продал наиболее ценные активы по низким ценам организациям, которые он тайно контролировал.

Как уточняет Financial Times со ссылкой на иск, Витек получил контроль над компанией, занимающейся недвижимостью, профинансировав «подставных владельцев», чтобы те скупили ее акции; затем ее приобрела компания миллиардера — CPI Property Group SA. «Витек отобрал недвижимости на сумму более миллиарда долларов у компаний <...> и присвоил их для своей личной выгоды», — считают истцы.

CPI Property также является ответчиком по иску. Она отвергла обвинения. По данным CPI, иск — это попытка оказать давление.

Витеку 47 лет. В списке миллиардеров Forbes он занимает 617 место с состоянием в $3,5 млрд и является одним из трех богатейших людей Чехии. Его CPI Property владеет недвижимостью в Берлине, Будапеште, Хорватии, Польше. В собственности Витека находится дом в швейцарских Альпах и вилла на острове Сен-Бартелеми.