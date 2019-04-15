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МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель руководителя МИД России Александр Грушко.

По его словам, НАТО отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Пока нет признаков того, что эта организация знает, как выходить из этого тупика, подчеркнул Грушко.

НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, констатировал замруководителя МИДа: «Парадокс, но сегодняшние отношения Россия – НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО, – под холодную войну».

По его мнению, разногласия внутри альянса есть и были, но сегодня они «даже глубже, чем раньше». Организация пытается сплотиться за счет «российской угрозы», считает Грушко.

Российские власти неоднократно ранее критиковали НАТО. В частности, это касается вопроса о нерасширении альянса на Восток. Как заявлял в 2017 г. в интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент Владимир Путин, договоренность об этом должна была быть зафиксирована не устно, а письменно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь обвинял Россию в «запугивании соседей».