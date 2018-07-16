Как Россия пыталась не пустить Македонию в НАТО



Демонстрация в Греции против соглашения с Македонией о ее переименовании Giannis Papanikos / AP

Портовый городок Александруполис на северо-востоке Греции оказался в центре попыток России усилить влияние на юго-востоке Европы и предотвратить расширение Евросоюза и НАТО. На прошлой неделе Греция выслала двух российских дипломатов. Их обвинили в попытках подкупить с помощью бизнесменов местных чиновников, православных священников, членов культурных организаций и крайне правых группировок с целью разжечь протесты против соглашения Греции и Македонии о переименовании бывшей югославской республики.

Соглашение, подписанное Афинами и Скопье в июне, призвано положить конец 27-летнему спору, мешавшему Македонии присоединиться к НАТО и начать переговоры о вступлении в ЕС. Но Москва, по-видимому, намерена помешать этому. «Русские хотели сорвать переговоры, – утверждает высокопоставленный греческий дипломат. – Поэтому они стали решительнее вмешиваться в ситуацию в [греческом регионе] Македония-Фракия, где они и без того активны».

Согласно июньскому соглашению, Македония будет переименована в Северную Македонию, а Греция согласилась признать ее идентичность и язык. На саммите НАТО на прошлой неделе македонский премьер-министр Зоран Заев принял приглашения начать переговоры о вступлении страны в альянс. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас удостоился аплодисментов лидеров других стран НАТО, но уличные протесты против этого соглашения, организованные на севере Греции националистами при поддержке православной церкви, привели к снижению рейтинга правящей партии «Сириза».

В Александруполисе находится небольшая российская община. Высланные дипломаты были хорошо известны в городе, утверждают знакомые с их деятельностью люди. По их словам, одна из попыток дать взятку провалилась, когда греческий офицер доложил об инциденте своему командиру.

Предполагается также, что российские дипломаты платили крайне правым группировкам через местного бизнесмена. «В таких местах, как Александруполис, где безработица высока, а молодежь устала от всех нынешних политических партий, за 20 000-30 000 евро можно заручиться серьезной поддержкой», – говорит один из источников.

Правительство Греции также запретило возвращаться в страну двум другим российским дипломатам, которых подозревают в аналогичной деятельности.

Афины не потерпят действий, которые «нарушают греческое законодательство и являются неуважительными к греческому государству», говорится в заявлении правительства Греции. Москва предупредила, что Россия, как обычно, даст зеркальный ответ. Также была приостановлена подготовка к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию.

Для Греции высылка российских дипломатов – экстраординарный шаг. Не только из-за культурных и религиозных связей между странами, но и потому, что у Ципраса были теплые отношения с Москвой. Представители греческого правительства спорили по поводу антироссийских санкций с европейскими партнерами и, в отличие от них, не выслали ни одного российского дипломата после отравления Скрипалей в Великобритании. «Думаю, это беспрецедентный случай, – отмечает греческий чиновник. – Даже в разгар холодной войны, когда наше государство граничило со странами Варшавского договора, Греция избегала высылки восточноевропейских дипломатов».

Осенью 2019 г. в Греции состоятся парламентские выборы, и в крайне правых кругах начались разговоры о создании новой партии в греческой Македонии, чье население больше всего недовольно соглашением со Скопье. Эта партия могла бы проводить предвыборную кампанию, делая ставку на националистические лозунги и укрепление отношений с Москвой. Она могла бы рассчитывать на поддержку крупного сообщества понтийцев, группы этнических греков из бывшего СССР. Они эмигрировали в Грецию после распада Советского Союза, но до сих пор многие испытывают трудности из-за бедности и социальной изоляции. «Понтийцы, как и остальные группы в Греции, борются за политическое покровительство, но по-прежнему сильно идентифицируют себя с православной церковью и испытывают некоторую ностальгию по бывшему СССР, где у них было определенное материальное благосостояние», – говорит Антонис Камарас, политолог и эксперт по греческим диаспорам.

Понтийские культурные организации были созданы, чтобы сохранить российское наследие этого сообщества и лоббировать его политические интересы. Но они стали также привлекать финансирование из России, желающей оказывать влияние в Греции. «[Понтийцы] – это несколько сотен тысяч потенциально недовольных избирателей, многие из которых говорят по-русски, – отмечает политолог Костас Иорданидес. – Естественно, что деятельность России ориентирована на них».

В Александруполисе действует финансируемый Россией культурный центр «Русский дом», а греческие и российские спонсоры, имеющие связи в Санкт-Петербурге, оплатили строительство новой православной церкви.

Попытка спровоцировать протесты – «тщательно разработанная операция, которая проходит под видом поддержания давних культурных связей между Грецией и Россией и их общего православного наследия», уверен западный дипломат.

Перевел Алексей Невельский