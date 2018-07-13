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МИД России пока не будет высылать греческих дипломатов

Утром 13 июля в российский МИД был вызван греческий посол в России Андреас Фриганас. Российские чиновники высказали ему неудовольствие действиями греческих властей, выславшими из страны двух российских дипломатов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Однако Москва решила пока повременить с высылкой греческих дипломатов в качестве зеркального ответа, отметили источники издания.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил «РИА «Новости», что ответные меры будут. «Всему свое время», — сказал он.

На сайте российского МИДа размещено сообщение, в котором говорится, что Фриганасу был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд еще двум гражданам России. «Рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», - отметили в ведомстве. В российском МИДе считают, что решение Греции приурочено к открытию саммита НАТО.

В заявлении МИДа не говорится о каких-либо действиях, которые будут предприняты в ответ на высылку российских дипломатов.

Греция 11 июля решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам России. Поводом для этого Афины назвали вмешательство во внутренние дела страны. По данным Греции, российские дипломаты пытались собирать и распространять информацию и подкупить греческих чиновников. Ранее Москва пообещала зеркально ответить на действия Афин.

В марте этого года произошла самая масштабная высылка российских дипломатов в истории Российской Федерации. Тогда британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» и выслали 23 российских дипломата. Обвинения Лондона поддержали еще 34 страны и в знак солидарности выслали от одного до 60 дипломатов. Россия отреагировала ответной высылкой дипломатов этих стран. Тогда Греция не стала высылать российских дипломатов.

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