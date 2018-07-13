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МИД России пока не будет высылать греческих дипломатов

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Утром 13 июля в российский МИД был вызван греческий посол в России Андреас Фриганас. Российские чиновники высказали ему неудовольствие действиями греческих властей, выславшими из страны двух российских дипломатов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Однако Москва решила пока повременить с высылкой греческих дипломатов в качестве зеркального ответа, отметили источники издания.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил «РИА «Новости», что ответные меры будут. «Всему свое время», — сказал он.

На сайте российского МИДа размещено сообщение, в котором говорится, что Фриганасу был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд еще двум гражданам России. «Рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», - отметили в ведомстве. В российском МИДе считают, что решение Греции приурочено к открытию саммита НАТО.

В заявлении МИДа не говорится о каких-либо действиях, которые будут предприняты в ответ на высылку российских дипломатов.

Греция 11 июля решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам России. Поводом для этого Афины назвали вмешательство во внутренние дела страны. По данным Греции, российские дипломаты пытались собирать и распространять информацию и подкупить греческих чиновников. Ранее Москва пообещала зеркально ответить на действия Афин.

В марте этого года произошла самая масштабная высылка российских дипломатов в истории Российской Федерации. Тогда британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» и выслали 23 российских дипломата. Обвинения Лондона поддержали еще 34 страны и в знак солидарности выслали от одного до 60 дипломатов. Россия отреагировала ответной высылкой дипломатов этих стран. Тогда Греция не стала высылать российских дипломатов.

Кто шпионил в пользу России

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Технологии
Новости

Студия Лебедева проиграла иск к «Первому каналу» на 1 млн рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева к «Первому каналу». Компания требовала взыскать с телеканала 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач, передает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Как пояснило «РИА Новости» со ссылкой на решение суда, речь идет об анонсе праздничного концерта ко Дню ВДВ. Анонс выходил в эфире «Первого канала» два раза - 2 августа 2015 г. и 6 августа 2017 г. Суд пришел к выводу, что при сопоставлении слова «Концерт» из анонса и аналогичного слова, исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».

Ранее суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске на том основании, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея стилизации слова под рукописный текст.

Аналогичные иски студия Артемия Лебедева подавала и к другим компаниям. В марте арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск студии к ОАО «Российские ипподромы». Тогда арбитраж обязал компанию выплатить студии 500 000 руб. за незаконное использование шрифта. В феврале прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между издательством «Эксмо» и студией Лебедева. Издательство обязалось выплатить студии 30 000 руб. за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой.

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Политика
Новости

BBC узнала о неофициальных санкциях FIFA против Мутко

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко, который ранее курировал спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.

Мутко курировал российский спорт более десяти лет. Сначала он занимал пост министра, потом стал вице-премьером. Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах, что означает запрет на посещение мероприятий как официального лица. МОК посчитал, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Кроме того, в марте председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко назначили Аркадия Дворковича, который тогда занимал пост вице-премьера. В составе нового правительства, сформированного в мае 2018 г., Мутко сохранил пост зампреда, но теперь он отвечает за строительство.

«Спик фром май харт ин инглиш»

Бизнес
Новости

Трамп назвал ужасной ошибкой решение Германии одобрить «Северный поток – 2»

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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй назвал ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2» на своей территории, передает агентство Reuters.

«Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», – заявил американский президент. «Это трагедия. Я думаю, что это ужасно, то, что вы снабжаете миллиардами и миллиардами долларов Германии в первую очередь <...> казну России», – добавил он.

«То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» – риторически спросил Трамп.

Как отмечает агентство Bloomberg, Трамп на пресс-конференции с Мэй использовал еще более жесткую риторику, чем во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Тогда американский лидер также резко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток – 2». По его мнению, Германия, выдав полный комплект разрешений на строительство газопровода, стала «заложницей России», так как после реализации проекта «почти 70%» природного газа будет поставляться в страну из России. Позже канцлер Германии Ангела Меркель ответила на слова Трампа. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную ФРГ. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», – сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что проект «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим. «На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа в Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», – пояснил он.

Согласно проектной документации газопровод «Северный поток – 2» будет представлять собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Благодаря газопроводу пропускная способность северного экспортного маршрута российского газа увеличится вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором газопровода является Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому».

Как Трампа встретили в Европе

Выбор редактора
Экономика
Новости

На финал ЧМ по футболу приедут не менее 10 руководителей иностранных государств

Ведомости
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На финале чемпионата мира по футболу 15 июля будет присутствовать много высокопоставленных зарубежных гостей, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. «Точных сведений даже у меня нет, но я знаю, что примерно 11-12 президентов разных стран будут присутствовать, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран», – сказал Ушаков.

До финального матча, в субботу и воскресенье, президент Владимир Путин встретится с несколькими зарубежными лидерами, в частности с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентами двух африканских государств – Габона и Судана Али бонго Ондимбой и Омаром Баширом. Чемпионат мира предоставил российскому руководству возможность встретиться со многими африканскими лидерами – это очень важно для такой страны, как Россия, чей лидер в силу занятости не так часто может посещать Африканский континент, отметил Ушаков.

Встречи в период футбольного первенства образуют «цепочку очень полезных контактов», все это скажется в дальнейшем на развитии сотрудничества с Африкой в целом, пояснил помощник российского президента.

В субботу же Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, одним из самых частых его зарубежных собеседников. На этой встрече планируется обсуждение ситуации в Молдавии и Приднестровье. В воскресенье, до начала финального матча, Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом АльТани – они вместе поучаствуют в церемонии передачи Катару права проведения следующего мундиаля в 2022 г., а затем обсудят двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности ситуацию вокруг Катара, сказал Ушаков. В тот же день Путин побеседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и встретится с руководителями стран, чьи футбольные сборные вышли в финал чемпионата мира – президентами Хорватии и Франции Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном.

Российская сторона ожидает, что Макрон проинформирует Путина об итогах завершившегося в Брюсселе саммита НАТО. Кроме того, «так или иначе будут затронуты различные аспекты предстоящего контакта Путина и [президента США Дональда] Трампа в Хельсинки», рассказал Ушаков. «Думаю, и с другими лидерами от этой темы (встречи Путина и Трампа. – "Ведомости") тоже не уйти», – отметил помощник президента.

Путин планирует посмотреть финальный матч чемпионата мира, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За звание чемпиона мира сразятся сборные Франции и Хорватии. Игра пройдет в воскресенье на московском стадионе «Лужники». На следующий день, 16 июля, у Путина запланирована встреча с Трампом, она состоится в Хельсинки.

Путин сыграл в футбол на Красной площади

Политика
Новости

«Единая Россия» предложит ввести в закон понятие «предпенсионный возраст»

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«Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионный возраст» в закон – с соответствующей инициативой партия выступит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев, передает РБК.

Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, Исаев не уточнил. «Единая Россия» предложит также обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста, отметил он.

Депутаты от «Единой России» обсудят предложения о смягчении пенсионной реформы, рассказывали источники «Ведомостей». Среди их предложений есть также следующие: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда; второй – тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст для россиян. Предполагается, что он будет расти поэтапно начиная с 2019 г. В конечном результате пенсионный возраст для мужчин достигнет 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 лет к 2034 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Как прошли митинги против пенсионной реформы

Стиль жизни
Новости

Мединский получил литературную премию за роман о Смутном времени

Ведомости
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Министру культуры России Владимиру Мединскому вручили литературную премию им. Валентина Пикуля за роман «Стена», сообщается на сайте министерства. Решение о вручении Мединскому награды как «писателю и человеку, заботящемуся о наследии Пикуля», жюри приняло единогласно, сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Награду министру вручила вдова писателя Антонина Пикуль.

Помимо Мединского лауреатами премии стали писатели Кант Ибрагимов ( «Академик Петр Захаров») и Юрий Лощиц («Дмитрий Донской»).

Международная премия им. Валентина Пикуля учреждена в 2005 г. с целью увековечения памяти писателя и поощрения авторов, которые сохраняют традиции исторической и героико-патриотической литературы России. Учредители премии: Союз писателей России, ВМФ и издательство «Вече». Список победителей ежегодно оглашается 13 июля в день рождения писателя.

Роман Владимира Мединского «Стена» вышел в 2012 г. и был опубликован тиражом около 100 000 экземпляров. В нем рассказывается об осаде Смоленска польским войском в 1609–1611 гг. в период Смуты.

Годом ранее участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков», по его мнению, абсурдна и не имеет научной ценности. Просьбу Бабицкого не удовлетворили.

Кто пришел на инаугурацию Путина

Бизнес
Новости

Суд Греции решил выдать Франции обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина

Ведомости
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В Греции суд вынес решение о выдаче россиянина Александра Винника Франции. Его адвокаты обжалуют это решение в Верховном суде страны. Об этом ТАСС заявил представитель защиты Винника Илиас Спирлиадис. Другой адвокат Винника Тимофей Мусатов подтвердил эту информацию и рассказал РБК, что суд решил экстрадировать россиянина в ускоренном режиме.

«Это решение становится в ряд с уже существующим решением о выдаче Винника в США, в Россию. Это решение имеет полную привилегию, так как эта выдача по европейскую ордеру. Поэтому существует упрощенная процедура», — пояснил Мусатов. По его словам, через несколько недель суд рассмотрит повторный запрос России. «Французский запрос появился после того, как американские прокуроры убедились в том, что получить Александра им не удастся», — сказал Мусатов.

«Французы воспользовались американской позицией и на нее ссылаются», - заявил он RT. «Французы взяли те преступления, которые, как им кажется, совершены в сети, и, так же как и американцы, посчитали интернет своей территорией», - добавил Мусатов. По его словам, во Франции пострадавшими от действий Винника признаны более 100 граждан. Однако обвиняемый никогда не был во Франции, добавил адвокат. Винник не имеет отношения к каким-либо шпионским программам. Получив Винника, Франция может его выдать США, считает защитник.

В начале мая в России против Винника было возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК). Изначально в России Винника обвиняли только в мошенничестве в особо крупном размере. После задержания в Греции в июле 2017 г. и запроса на экстрадицию в США Винник весной этого года через своего представителя подал заявления о явке с повинной в Генпрокуратуру России. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Сейчас экстрадиции россиянина активно добиваются США, Франция и Россия. На данный момент он находится в афинской тюрьме. В США Винника обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

«Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил ранее адвокат обвиняемого. Из-за того что французский запрос вступит в конфликт с американским и российским, окончательного решения об экстрадиции придется ждать долго, утверждал он. Адвокат Винника не исключал, что его выдачи также могут начать добиваться и другие страны.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Выбор редактора
Политика
Новости

СК предложил ввести в Уголовный кодекс новые статьи о врачебной ошибке

Ведомости
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Следственный комитет (СК) и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» подготовили предложения о введении уголовной ответственности медицинских работников «за преступления по службе», сообщает СК.

Разработанный законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 124.1 о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги) и статьей 124.2 о сокрытии нарушения при оказании медицинской помощи, а также изложить в новой редакции статью 235 о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

Сейчас нарушения со стороны врачей квалифицируются по разным статьям УК, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, отмечают в СК. Судебная практика по таким делам также не единообразна. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям, указывают в СК.

Законодательные предложения рассматривает межведомственная рабочая группа. Она была создана по инициативе председателя СК Александра Бастрыкина и президента союза Леонида Рошаля, отмечается в сообщении. Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом права как пациентов, так и медицинских работников, подчеркивают в СК.

В 2016 г. в следственные органы поступило почти 5000 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 г. – более 6000, или на 22% больше. По ним следователи возбудили в 2016 г. 878 уголовных дел, а в 2017 г. – 1791.

Технологии
Новости

Матвиенко пристыдила гендиректора «Почты» за незнание зарплат почтальонов

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в незнании реальных зарплат почтальонов. «Мы еще раз почитали эти справки: очень стыдно за руководителя «Почты», который вообще не владеет... Ну не царское дело, наверное, почтальонами заниматься, а это как путейщик на железных дорогах, так и почтальон - основная опорная фигура во всей системе почты», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»). Она рассказала, что сенаторы изучали положение почтальонов в регионах и выяснили, что некоторые почтальоны получают зарплату ниже МРОТ, а именно – 6000-8000 руб. С 1 мая 2018 г., согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда», размер заработной платы увеличился до 11 163 руб. в месяц.

Через несколько часов пресс-служба «Почты России» распространила пресс-релиз, посвященный оплате труда почтальонов. В компании утверждают, что работающие на полную ставку сотрудники получают зарплату не ниже МРОТ и все положенные законодательством надбавки. Кроме того, с марта на 5% были повышены оклады всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. С 2013 г. средняя зарплата всех сотрудников «Почты» выросла на 37,5% до 23 600 руб., сообщила компания.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в непубличное акционерное общество. В документе говорится, что 100% почтового оператора будет принадлежать государству. В совет директоров войдут 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. Они могут принимать решения о назначении или отставке гендиректора «Почты России». Контракт с руководителем подписывается также на срок не более пяти лет.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля прошлого года. До назначения он четыре года был заместителем министра экономического развития России. Ранее Валентина Матвиенко уже критиковала его за неудачный запуск беспилотника для доставки почты. «Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителям «Почты» пиаром заниматься неправильным», — сказала Матвиенко.

Бизнес
Новости

Илюмжинов назвал «абсолютно незаконным» отстранение от руководства FIDE

Ведомости
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает политическим и «абсолютно незаконным» решение отстранить его от руководства организацией. Об этом он заявил «Интерфаксу». По словам Илюмжинова, он собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), а также в Международный суд по правам человека. Он отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности президента FIDE до октября, когда пройдут выборы нового главы шахматной федерации.

В комиссии по этике, которая приняла решение об отстранении, три человека, напомнил Илюмжинов. По его словам, его выбрали на пост представители 110 стран. «Меня не могут отстранить три человека», – добавил он.

Ранее в пятницу Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE. Организация сообщала, что такое решение приняла комиссия по этике.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле 2018 г. президентский совет организации потребовал его отставки из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США. В октябре пройдут выборы президента FIDE. Илюмжинов говорил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, а поддержит бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, которого выдвинула FIDE.

Кто попал под новые санкции США

Финансы
Новости

Путин призвал президента ВТБ ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу

Ведомости
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Президент России Владимир Путин призвал президента ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Костин на встрече с главой государства рассказал ему, что ставки по кредитам ВТБ для малого бизнеса сейчас более 10%. «Для «малышей» ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», – сказал Костин. В свою очередь президент отметил, что в среднем по России ставки для малого бизнеса уже менее 10%. «Гораздо быстрее нужно идти», – прокомментировал Путин темпы снижения ставок.

«По крупным последние 16 кредитов за II квартал – здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10%. 7-8% – предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже», – добавил Костин.

Он также рассказал президенту, что с начала 2018 г. население в большей степени стало интересоваться депозитами и кредитами в рублях, чем в долларах. «Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», – отметил президент ВТБ.

По его словам, специалисты банка подготовили ряд предложений, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, «для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов».

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял об увеличении за последние шесть лет количества малых и средних предприятий на треть. Вклад этого сектора в ВВП вырос до 22,3%, говорил он.

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