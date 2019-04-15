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Медведев изменил процедуру оказания паллиативной помощи

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь нуждающиеся в паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе России вне зависимости от прописки. Документ уточняет условия и порядок предоставления паллиативной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что документ также предусматривает возможность оказания паллиативной помощи не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях. «Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», – сказала Голикова на заседании правительства. По ее словам, федеральным и региональным властям необходимо вместе разработать алгоритм оказания паллиативной помощи. «В ближайшее время Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи пациенту на дом, чего тоже раньше не было, это было фактически запрещено», – добавила Голикова.

По ее словам, изменения, в частности, касаются и такой чувствительной темы, как обеспечение детей детскими формами лекарств для обезболивания. «Сейчас как первый шаг в программе госгарантий разрешено регионам организовывать изготовление детских форм лекарств на базе государственных аптек, имеющих лицензию», – отметила она. Такие аптеки есть в 56 регионах страны, отметила Голикова.

В феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России около 53% пациентов, нуждающихся в стационарной паллиативной помощи, не получают ее. По данным министра, такая помощь необходима 730 000 пациентов, на официальном учете состоят только около 340 000. Всего на данный момент в России 12 329 коек паллиативной помощи, суммарные расходы на нее составят 21 млрд руб. в 2018 г. и 23 млрд руб. в 2019 г. Начиная с 2014 г. охват нуждающихся обезболивающими препаратами вырос с 12 до 80%, отмечала Скворцова.