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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 г. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. «Дополнить предложением следующего содержания: Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – отмечается в документе.

Закон вводит запрет на использование жилых помещений многоквартирного дома в качестве хостелов. Владельцам мини-гостиниц необходимо будет переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно закону, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть квартиры только на первом этаже или квартиры на втором этаже при условии, что под ними тоже находится нежилое помещение. Одним из условий перевода помещения из жилого в нежилое также является возможность оборудования отдельного входа с улицы.

Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении 4 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что разработка законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию закона Совет Федерации не одобрил и предложил перенести срок вступления его в силу на 1 января 2020 г. После этого решения была сформирована согласительная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. На заседании 3 апреля комиссия достигла компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.