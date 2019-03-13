Как Госдума и Совет Федерации поссорились из-за хостелов

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Совет Федерации в среду отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов Евгений Разумный / Ведомости

Совет Федерации в среду отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Основная претензия сенаторов – сжатые сроки его вступления в силу (10 дней с официальной публикации), говорит председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский: «Интересы жильцов на первом месте, но здравый смысл говорит о том, что бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям за такой короткий срок».

С начала работы Думы седьмого созыва осенью 2016 г. это всего лишь третий закон, отклоненный Совфедом. В 2017 г. не был одобрен запрет рекламы на платежных квитанциях ЖКХ, о котором председатель палаты Валентина Матвиенко высказалась так: «Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» Но после создания согласительной комиссии этот закон все же приняли с некоторыми поправками. В том же году сенаторы отклонили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак (одним из его авторов был председатель Думы Вячеслав Володин), посчитав, что это может навредить охотничьей отрасли. СМИ тогда отмечали, что председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас возглавляет Федерацию охотничьего собаководства. Закон тоже был принят в согласованной редакции: притравку собак на животных в неволе разрешили только с использованием ограждений.