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«Дождь»: в Кремле обсуждают возможность отставки Матвиенко

В Кремле обсуждают вопросы отставки Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Об этом рассказали «Дождю» близкие к администрации президента и Федеральному собранию источники.

По их словам, празднование 70-летия Матвиенко концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга выглядел как ее прощание с публичной политикой. Один из них считает, что роль в ее уходе могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Источник в Кремле говорится, что у Матвиенко могли быть личные проблемы. В целом, добавляет он, спикер Совета Федерации находится в хорошей форме и может выполнять все возложенные на нее функции, в том числе «уравновешивать» инициативы нижней палаты и ее председателя Вячеслава Володина.

Один из источников «Дождя» утверждает, что вопрос об отставке Матвиенко может быть окончательно решен в мае.

Пресс-служба спикера Совета Федерации подчеркнула, что не комментирует слухи и домыслы.

Вместо Матвиенко может быть назначен бывший спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, рассказали источники в нижней палате и Кремле. Собеседник, близкий к руководству одной из фракций, говорит, что в последнее время Нарышкин проявляет высокую публичную активность. На запрос в СВР к моменту публикации ответа не поступило.

В конце марта президент Владимир Путин наградил Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко.