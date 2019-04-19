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Во Владивостоке проверили железную дорогу перед приездом Ким Чен Ына

Ведомости
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Специальная комиссия с участием представителей Владивостока и администрации края проверила санитарно-экологическое состояние участка Транссибирской магистрали на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в границах Владивостока, говорится в сообщении РЖД.

«Мусор от многочисленных несанкционированных свалок вблизи частного сектора и гаражных кооперативов попадает на откосы, полосу отвода железной дороги и объекты ее инфраструктуры», – отметил замначальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин. По его словам, «удручающий вид» из окна поезда не прибавит положительных впечатлений гостям Владивостока.

Ранее Кремль сообщил, что российский президент Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во второй половине апреля. Сейчас идет подготовка к встрече. Место встречи стороны не раскрывали, однако Yonhap со ссылкой на источники сообщило в четверг, что встреча может произойти во Владивостоке, куда Ким Чен Ын приедет на собственном поезде. На этом же поезде лидер КНДР в феврале приезжал во Вьетнам на вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По информации Yonhap, Ким Чен Ын может выбрать один из двух маршрутов. Первый – по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан (около 10 часов пути). Второй, более длинный маршрут, – через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая. В 2011 г. по этому маршруту приезжал предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост президента.

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Политика
Новости

ЕСПЧ обязал Россию отправить обвиняемого в госизмене ученого из СИЗО в больницу

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил прошение 75-летнего ученого, научного сотрудника ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене, о переводе его в гражданскую больницу для прохождения лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката ученого, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

В июле прошлого года ФСБ провела обыски в офисе «Роскосмоса» в Москве и в подчиненном этой госкорпорации ЦНИИмаш в подмосковном Королеве в рамках дела по ст. 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Тогда же ФСБ задержала Кудрявцева, и с тех пор он находится в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, ученый передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. президент Владимир Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию.

Адвокаты Кудрявцева отмечали, что подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах, в свою очередь, говорили, что авторитет Кудрявцева среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска.

Санкт-Петербургский Союз ученых в августе направил президенту Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Условия СИЗО угрожают здоровью и даже жизни Кудрявцева, отмечали авторы письма.

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Политика
Новости

Телеканал HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Ведомости
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Телеканал HBO выступил против использования президентом США Дональдом Трампом фраз из сериала «Игра престолов», передает Bloomberg. «Мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался финальный сезон, но предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», – заявил представитель телеканала агентству.

Поздно вечером 18 апреля Трамп разместил в Twitter изображение, на котором присутствует фраза из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования (правосудию – "Ведомости") нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», – так президент в Twitter прокомментировал выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Последние два слова были написаны шрифтом, применяемым для оформления рекламных материалов об «Игре престолов».

Ранее Трамп уже комментировал фразами из «Игры престолов» политические события, отмечает Bloomberg. Так, в ноябре прошлого года президент написал в Twitter «санкции близко». Речь шла о предстоящем возобновлении санкционного режима против Ирана. В свою очередь HBO ранее критиковал подобное заимствование. «Мы предпочли бы, чтобы наш товарный знак не использовался незаконно в политических целях», – сообщал телеканал.

В четверг, 18 апреля, минюст США опубликовал доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Минкомсвязи назвало самый популярный сервис на портале госуслуг

Ведомости
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На портале госуслуг россияне чаще всего интересуются состоянием своего лицевого счета в Пенсионном фонде, рассказал в авторской колонке для «РИА Новости» глава Минкомсвязи Константин Носков. По его данным, от россиян поступило в прошлом году более 16 млн таких запросов. Второй по популярности была услуга по регистрации транспорта – 9,2 млн запросов. Еще 5,6 млн человек поменяли через госуслуги свое водительское удостоверение, 4 млн человек подали заявки на оформление нового загранпаспорта и 1,7 млн раз граждане выбирали участок для голосования на выборах президента страны.

В 2018 г. через портал госуслуг прошло 52,6 млрд руб. в виде различных платежей, отмечает чиновник. В основном это оплата налоговых задолженностей – 19,9 млрд руб., госпошлин – 17,5 млрд руб., штрафов – 9,8 млрд руб., судебных задолженностей – 4,3 млрд руб.

По состоянию на 1 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг было зарегистрировано 86,4 млн физических и 462 000 юридических лиц. В 2018 г. единый портал посетили около 1 млрд раз и отправили через него более 60 млн заявлений. «По показателям это самый популярный государственный сайт в мире», – заявил Носков.

Технологии
Новости

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Ведомости
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Японские автоконцерн Toyota Motor, структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund и производитель автокомпонентов Denso объявили о том, что инвестируют $1 млрд в Uber Technologies Inc., сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи на своей странице в Twitter. Средства получит UberATG – подразделение, которое занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.

О том, что японские акционеры собираются инвестировать в Uber $1 млрд, сообщила 17 апреля WSJ со ссылкой на источники, близкие к сделке. Издание оценивало, что после поступления средств подразделение UberATG будет стоить $7,25 млрд.

Это не первые инвестиции японских компаний в Uber. В августе 2018 г. Uber привлек $500 млн у Toyota. Тогда компании объявили о планах по внедрению беспилотной технологии Uber в минивэны Toyota Sienna, тестирование этого проекта на дорогах должно было начаться в 2021 г. В декабре 2017 г. Uber получил в совокупности $9 млрд от SoftBank Vision Fund, который стал крупнейшим акционером Uber (владеет 16% акций), следует из данных Crunchbase. Всего за годы существования компании Uber привлек $25,2 млрд инвестиций.

Выручка Uber за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд. В декабре 2018 г. Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г.

В марте 2018 г. один из беспилотников Uber попал в аварию. ДТП произошло в США, в штате Аризона. Этот случай стал первой смертельной аварией с участием беспилотного автомобиля. Машина двигалась в автономном режиме в темное время суток. За рулем была водитель-испытатель Рафаэла Васкес. В момент аварии 49-летняя Элейн Херцберг переходила дорогу, ведя рядом с собой велосипед. От полученных травм она скончалась. После ДТП испытания беспилотных автомобилей Uber были приостановлены на 10 месяцев. Uber Technologies Inc. не несет уголовной ответственности за аварию, пришла к выводу прокуратура округа Явапаи (штат Аризона).

Недвижимость
Новости

Реконструкцией посольства США в Москве займется подрядчик госдепа

Ведомости
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Крупный строительный подрядчик госдепа Desbuild Inc. будет реконструировать комплекс зданий посольства США на Новинском бульваре, пишет «Коммерсантъ». Для этого компания учредила ООО «Десбуилд», основным видом деятельности структуры является строительство жилых и нежилых зданий, следует из данных ЕГРН. Реконструкция посольства США станет первым проектом Desbuild в России. Общая стоимость контракта составит $63,3 млн (4,05 млрд руб.), пишет газета со ссылкой на базу данных госконтрактов США. Ни американский офис Desbuild, ни его российская структура пока не комментируют свой выход на российский рынок.

В феврале 2018 г. американская дипмиссия начала искать подрядчика для реконструкции комплекса зданий на Новинском бульваре в Москве. Предполагаемая стоимость работ оценивалась на тот момент в $100 млн (6,4 млрд руб.). Контракт с Desbuild был заключен в сентябре 2018 г. Компания должна завершить реконструкцию в ноябре 2021 г. Перечень работ, которые проведет Desbuild в комплексе зданий посольства, неизвестен.

Строительство нового комплекса зданий для посольства США на Новинском бульваре началось в 1979 г. Но в 1985 г. работы были приостановлены из-за сведений о наличии в главном здании прослушивающих устройств. В 1992 г. российская и американская стороны договорились о строительстве здания по одобренному властями США проекту с использованием американских материалов. В итоге нынешний комплекс зданий посольства был частично перестроен и открылся в 2000 г. До этого американское посольство размещалось в Доме Жолтовского (ул. Моховая,13). Сейчас там располагается главный офис АФК «Система».

Бизнес
Новости

Близкий к Ротенбергам «Транслом» приобретает поставщика металлолома у Пумпянского

Ведомости
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Компания «Транслом» договорилась о покупке металлоломной компании «ТМК чермет» у «Синары» Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов уточнил, что «сделка вероятна, но на сегодняшний день не закрыта». Сумму покупки он не назвал. «Транслом» связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель ранее это отрицал.

Сейчас «Транслом» ожидает одобрения покупки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После закрытия сделки ежегодные поставки «Транслома» на рынок могут превысить 4 млн т лома, тогда как сейчас речь идет о 3 млн т, уточнил Астахов. Компания планирует занять более 20% рынка, «став генеральным поставщиком Северского, Волжского и Таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК)», говорит владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.

«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

В начале апреля крупнейшие нефтяные компании жаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторное использование демонтированных нефтегазовых труб, сообщал «Коммерсантъ». Нефтяники прогнозировали, что инициатива может привести к задержке в ремонте и замене нефтепроводов. Близкие к компаниям собеседники отмечали, что новые требования ограничили доступ небольших компаний к рынку переработки лома в пользу крупных игроков. Структуры «Транслома» запрет поддерживают, указывая на то, что некоторые компании «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые после реставрации возвращались на рынок «под видом новых», но гораздо более дешевых.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке ежемесячных выплат

Ведомости
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Разработчики приложений для App Store пожаловались на то, что Apple задерживает им ежемесячные выплаты без объяснения причин, пишет «Коммерсантъ». Первые жалобы появились на форуме Apple и на странице компании в Facebook еще в начале марта: разработчики требовали денег за январь. Создатель приложений Rocka и «В кармане» Сергей Пахандрин рассказал газете, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений. Источник газеты на рынке сообщил, что в Apple осведомлены об обеспокоенности разработчиков. В самой компании официальных комментариев на эту тему не дают.

По данным источника «Коммерсанта» в отрасли, с такой проблемой столкнулись в основном россияне. Однако на форуме есть аналогичные жалобы от их коллег из Китая, Европы и США.

Ряд разработчиков предполагают, что и на этот раз проблема может быть на стороне российских банков из-за санкций США. Опрошенные газетой кредитные организации заявили, что не имеют отношения к задержкам выплат.

Чистая прибыль Apple в 2018 г. составила $59,53 млрд. В I квартале 2019 финансового года показатели компании снизились, следует из отчетности Apple. Чистая прибыль Apple в отчетном периоде составила $19,9 млрд по сравнению с $20 млрд годом ранее. Выручка Apple составила $84,31 млрд, что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В Apple связывают снижение показателей из-за слабых продаж iPhone.

Бизнес
Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Му-му» начала продавать франшизы

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания «Му-му», входящая в ресторанную группу Maison Dellos Андрея Деллоса, начала продавать франшизы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Вместе с потенциальными партнерами группа Деллоса рассчитывает открыть по франшизе 27 заведений в Москве и 15 в крупных городах Подмосковья (Реутов, Подольск, Красногорск и другие). Единоразовый платеж покупателя франшизы владельцу торговой марки (паушальный взнос) составит 2,5 млн руб. Вложения в одно кафе оцениваются в 30 млн руб. и 27 млн руб. соответственно, а срок окупаемости заведения – в три года.

Ресторанная группа Maison Dellos основана Андреем Деллосом в 1991 г. В холдинг входят рестораны «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Казбек», «Бочка», «Шинок», «Фаренгейт» и «Волна», а также сеть недорогих ресторанов «Му-му». Помимо ресторанов структура холдинга включает кейтеринговую компанию, бутики ювелирного дома Buccellati, центр косметологии «Посольство красоты», галерею «Турандот антик».

В 2017 г. Maison Dellos открыл в Париже на углу площади Мадлен и бульвара Мадлен флагманский ресторан под брендом «Кафе Пушкинъ» – Café Pouchkine Madeleine.

Политика
Новости

CNN: Короткое замыкание является не единственной версией причин возгорания Нотр-Дама

Ведомости
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Парижская прокуратура «не исключает никаких гипотез» возникновения пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает CNN со ссылкой на источник в ведомстве. Накануне Le Parisien сообщил, что основной версией криминалистов является короткое замыкание, возникшее у основания шпиля. Однако, по данным собеседника телеканала, это не единственная линия расследования.

При этом в прокуратуре Парижа уточнили, что пока «ничто в расследованиях не указывает на преступное происхождение» пожара. Накануне следователи смогли добраться до некоторых участков, где произошел пожар, и приступить к проверкам. Пока приоритетной версией причин пожара остается «случайность».

Пожар вспыхнул под деревянной крышей Нотр-Дама вечером 15 апреля. Ранее ректор собора Патрик Шове рассказывал, что пожарные оценивали уязвимости в этом районе трижды в день. Потушить пожар удалось лишь утром 16 апреля. Восстановление собора может занять пять лет. 

Выбор редактора
Политика
Новости

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Ведомости
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Разработанный Минтрансом проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 18 апреля по 6 мая проводится его публичное обсуждение. Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.

Предложение связано с тем, что сейчас «любители» получают в автошколах избыточную информацию, не связанную с безопасностью дорожного движения. Например, об организации таксомоторных перевозок, на которые водитель категории «В» даже не имеет права. Однако действующий закон об образовании не позволяет применить избирательный подход к обучению водителей, поскольку сейчас все они находятся в одной категории – профессионалов. Спецификация позволит вывести «любителей» из-под действия этого закона, они смогут тратить меньше времени на обучение в автошколе. Само обучение для них станет дешевле на 1,43 млрд в год, следует из пояснительных документов.

Обучение водителей-профессионалов по-прежнему будет считаться образовательным процессом, им придется улучшить свои знания. Издержки, связанные с их дополнительным обучением, по оценкам разработчиков проекта, составят 1,66 млрд руб. в год. Переподтверждать свою квалификацию «профессионалам» придется каждые пять лет. Новое положение не коснется спецтранспорта – пожарной охраны, аварийно-спасательных служб или военного транспорта и т. п.

Из-за масштабности изменений, которые могут затронуть 1,3 млн водителей, авторы законопроекта предлагают отложить его вступление в силу на два года. «Коммерсантъ», первым обративший внимание на документ, напоминает, что обновленная версия законопроекта была разработана Минтрансом еще в 2017 г. Тогда предлагалось, что после прохождения «углубленных» курсов в правах должна была появляться соответствующая отметка, но от этой идеи решено было отказаться. По оценкам Минэкономразвития на начало 2018 г., затраты бизнеса и государства на реализацию законопроекта могли составить 13–14 млрд руб.

Политика
Новости

СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Ведомости
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Москва подготовила проект совместного заявления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором фиксировалось намерение исключить возможность начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – цитирует «Коммерсантъ» документ, разработанный в октябре 2018 г. и переданный США. Ответа на свое предложение Москва до сих пор не получила.

Предложение Москвы было передано США в тот момент, когда Вашингтон объявил о неизбежном выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 21–23 октября в Москву приезжал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон с разъяснениями условий спасения договора. Незадолго до его визита министр иностранных дел Сергей Лавров предложил переподтвердить принятые еще в период противостояния СССР и США документы о недопущении ядерной войны. Как отмечает издание, Лавров мог говорить о двух бессрочных документах: «Соглашении о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США» от 1971 г. и «Соглашении между СССР и США о предотвращении ядерной войны» от 1973 г. В первом стороны обязались прилагать все усилия для предотвращения ядерной войны. Во втором – предотвратить «возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами». Также в 1985 г. лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли заявление о том, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей».

Москва настаивает на том, что Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мира, пояснил собеседник издания. Именно они «должны инициировать процесс восстановления управляемости международными отношениями».

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан, отвечая на вопрос об отсутствии реакции Вашингтона на инициативу Москвы, заявила, что Соединенные Штаты «по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями», который способствует их собственной безопасности, а также их союзников и партнеров. Она отметила, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, и привела в пример консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которые прошли в Женеве 3–12 апреля.

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