Во Владивостоке проверили железную дорогу перед приездом Ким Чен Ына
Специальная комиссия с участием представителей Владивостока и администрации края проверила санитарно-экологическое состояние участка Транссибирской магистрали на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в границах Владивостока, говорится в сообщении РЖД.
«Мусор от многочисленных несанкционированных свалок вблизи частного сектора и гаражных кооперативов попадает на откосы, полосу отвода железной дороги и объекты ее инфраструктуры», – отметил замначальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин. По его словам, «удручающий вид» из окна поезда не прибавит положительных впечатлений гостям Владивостока.
Ранее Кремль сообщил, что российский президент Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во второй половине апреля. Сейчас идет подготовка к встрече. Место встречи стороны не раскрывали, однако Yonhap со ссылкой на источники сообщило в четверг, что встреча может произойти во Владивостоке, куда Ким Чен Ын приедет на собственном поезде. На этом же поезде лидер КНДР в феврале приезжал во Вьетнам на вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По информации Yonhap, Ким Чен Ын может выбрать один из двух маршрутов. Первый – по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан (около 10 часов пути). Второй, более длинный маршрут, – через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая. В 2011 г. по этому маршруту приезжал предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост президента.