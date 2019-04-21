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МИД заявил об отсутствии россиян среди жертв взрывов на Шри-Ланке

Российских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24». По словам Захаровой, взрывы произошли за пределами основных туристических зон.

Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй также сообщил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали во время атак на церкви и гостиницы. «Предпринимаются меры по обеспечению безопасности [российских туристов]», – сказал он «РИА Новости».

Утром 21 апреля в трех католических церквях и трех пятизвездочных гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, погибли более 130 человек, еще несколько сотен пострадали. Атаки были приурочены к католической Пасхе, которая празднуется в этот день.