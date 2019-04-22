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Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,5% голосов, однако получил большинство голосов (53,93%) в зарубежном избирательном округе по итогам обработки 98,01% протоколов.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Как отмечается на сайте ЦИК, наибольшее число голосов Зеленский получил во всех украинских регионах, кроме Львовской области. В Киеве за Зеленского проголосовало 60,25% избирателей. Ранее МВД и ЦИК заявили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах. Он пообещал не уходить из политики. Зеленского уже поздравили с победой президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Евросовета Дональд Туск. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинцы проголосовали за перемены. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что появление нового президента – это «шанс осуществить перезагрузку» в стране.

Как проходил второй тур выборов президента Украины