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Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359

Погибшими в результате терактов на Шри-Ланке числятся уже 359 человек, многие из почти 500 пострадавших от взрывов остаются в больницах под наблюдением врачей, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По подозрению в причастности к терактам арестовано 60 человек, а один из лидеров местной радикальной исламистской группировки покончил с собой в отеле Shangri-la, чтобы избежать ареста. Всего взрывы готовили 9 террористов-смертников, личности 8 из них установлены следователями Шри-Ланки. Также, согласно сообщению Reuters, местные власти выяснили, что один из террористов ранее учился в Великобритании и Австралии, а затем вернулся на Шри-Ланку.

Кроме того, 24 апреля возле кинотеатра в крупнейшем городе страны Коломбо произошел новый взрыв, но полиция уточняет, что детонация была произведена под контролем специалистов, поэтому никто не пострадал. Спецслужбы продолжают поиски новых взрывных устройств и лиц, причастных к совершению взрывов.

Во время празднования католической Пасхи 21 апреля в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Основная атака пришлась на Коломбо и его окрестности. Еще один взрыв произошел на следующий день при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей. На острове было введено чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак.

По мнению минобороны страны, взрывы католических церквей могут быть местью за расстрел мечетей в Новой Зеландии. В результате стрельбы тогда погибло 50 человек, еще около 50 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но в настоящее время единственным обвиняемым по делу остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».