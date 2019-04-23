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Власти Шри-Ланки назвали взрывы в церквях местью за теракт в Новой Зеландии

Власти Шри-Ланки связали произошедшие в пасхальное воскресенье взрывы в католических церквях и отелях страны с терактом в Новой Зеландии, сообщает Reuters. Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что за теракты на острове ответственны две местные исламистские организации. Он также предложил запретить в стране «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которую считают причастной к взрывам.

Жертвами взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал крупнейший город страны Коломбо и его окрестности.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В ней погибли 50 человек, еще около 50 пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Полиция позже арестовала 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, ему предъявлены обвинения в убийстве.