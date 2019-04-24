На Украине начали антикоррупционное расследование в отношении компании Зеленского
Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании «Киноквартал» новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной рады, сообщает «Громадське».
Как рассказал Сытник, в начале апреля в НБУ поступила жалоба на «Киноквартал» от организации «Союз добровольцев». По ее данным, производство фильма «Я, ты, он, она», которым занималась компания Зеленского, было на 49% профинансировано Госкино из украинского бюджета. По условиям финансирования фильм должен был быть полностью на украинском языке. «Киноквартал», считает «Союз добровольцев», это условие не выполнила и таким образом допустила растрату.
По итогам информационно-аналитической проверки НАБУ не установило факт преступления и отказалось открывать уголовное производство. Но суд по обращению «Союза добровольцев» обязал агентство запустить производство, пояснил Сытник.
Фильм «Я, ты, он, она» вышел в 2018 г. Зеленский стал режиссером картины и сыграл в ней главную роль. Производством занималась студия «Квартал 95».