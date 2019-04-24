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США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Ведомости
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Спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер раскритиковал указ об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР). «Недавнее решение России о выдаче паспортов носит довольно провокационный характер и является частью ее «оккупационного плана», оно ставит под сомнение реализацию минских договоренностей, цель которых – восстановить контроль Украины над Донбассом», – написал Волкер на своей странице в Twitter.

«Донбасс – это Украина, а его жители вне зависимости от того, на каком языке они говорят, являются украинцами», – подчеркнул Волкер.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому лица, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР, теперь могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Жители самопровозглашенных республик должны подать заявление в территориальные органы МВД России. Срок рассмотрения заявления составит 3 месяца со дня подачи документов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал принятый указ подготовкой Кремля к «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского заявила, что Россия таким решением наглядно подтвердила для мирового сообщества свой статус страны-агрессора.

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Технологии
Новости

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

Ведомости
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Предварительные продажи билетов на фильм «Мстители: Финал» вечером 24 апреля достигли 130,5 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности», который вышел в прокат в России в мае прошлого года. Предпродажи билетов на этот фильм превысили 122 млн руб.

«Мстители: Финал» – это четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера фильма запланирована на 29 апреля, в мире она состоится 25 апреля.

Крупнейшие сети кинотеатров «Формула кино», «Синема парк», «Каро» и другие ранее направили письмо в Министерство культуры и прокатчику с просьбой разрешить показ фильма в премиальных форматах в России с 25 апреля, одновременно со всем миром. Представитель ведомства ответил, что дату премьеры определяет прокатчик и он не обращался к министерству с просьбой перенести дату премьеры. По информации» Ведомостей», премьеру «Мстителей» в России было решено перенести на 29 апреля, чтобы не мешать показу российского фильма «Миллиард».

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Новости

Netflix может лишиться права на показ своего самого популярного сериала

Ведомости
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Американская компания Netflix может лишиться права на показ самого популярного на ее видеосервисе сериала – «Офис» (The Office), пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Права на «Офис» принадлежат телекомпании NBCUniversal, у которой Netflix приобрела лицензию на показ ситкома. По данным WSJ, контракт между компаниями истекает в 2021 г. и NBCUniversal может отказаться его продлевать.

NBCUniversal много лет продавала Netflix права на показ «Офиса», однако теперь компания запускает собственный стриминговый сервис и хочет в дальнейшем показывать этот сериал на своей платформе, говорят собеседники WSJ.

Помимо NBCUniversal, еще два крупнейших поставщика контента для Netflix – The Walt Disney Company и WarnerMedia – решили запустить собственные видеосервисы, отмечает издание. Они тоже могут отказаться предоставлять Netflix права на показ своих шоу и сериалов. WarnerMedia, в частности, принадлежат права на сериал «Друзья» (Friends), который является вторым по популярности на сервисе Netflix. В общей сложности, по данным WSJ, NBCUniversal, Disney и WarnerMedia владеют правами на показ примерно 40% всего контента Netflix.

В прошлом году компания уже столкнулась с проблемой при продлении контракта на показ сериала «Друзья». За право сохранить ситком на своем стриминговом сервисе до 2020 г. Netflix пришлось заплатить WarnerMedia $100 млн. До этого компания платила за лицензию на показ «Друзей» по $30 млн в год.

Бизнес
Новости

Портфель лизинговой компании Минтранса достиг почти триллиона рублей

Ведомости
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В лизинговом портфеле Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на конец марта 2019 г. находятся 139 самолетов, в том числе 44 российских SSJ100, и 114 вертолетов, 112 из которых – российские Ми-8 и «Ансат», рассказал на закрытой встрече с представителями российских авиакомпаний и перевозчиков из стран СНГ замгендиректора ГТЛК Антон Королев. «Ведомости» ознакомились с его презентацией. В ней же указано, что портфель составляет 953 млрд руб.

Всего в авиатранспортную отрасль ГТЛК инвестировала 310 млрд руб., в том числе 120 млрд руб. в производство российских самолетов и вертолетов, говорится в презентации. Российские воздушные суда ГТЛК пока поставляла только российским авиакомпаниям. Одна из важнейших задач для ГТЛК – расширение географии присутствия и в других странах, в первую очередь – в СНГ, отечественный авиапром готов к выходу на международный рынок, заявил Королев на встрече.

ГТЛК на 100% принадлежит Минтрансу РФ, в 2017 г., по оценке рейтингового агентства «Эксперт», она вышла на первое место среди российских лизинговых компаний по размеру портфеля.

Пять самых дорогих самолетов российских бизнесменов

Политика
Новости

МВД разъяснило порядок упрощенной выдачи гражданства России жителям ДНР и ЛНР

Ведомости
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Заявления жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на получение российского гражданства будут рассматриваться в Ростовской области. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Как отметило ведомство, прием заявлений будет проводиться через уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получить и загранпаспорт, подчеркнуло министерство.

Президент России Владимир Путин ранее 24 апреля подписал указ, по которому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут по упрощенной процедуре получить гражданство России. По документу соответствующее заявление должно рассматриваться не более трех месяцев. МВД заявило, что три месяца – это «предположительный срок рассмотрения заявления».

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший выборы, выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского подчеркнула, что Россия таким решением наглядно подтвердила «для мирового сообщества настоящую роль <...> как государства-агрессора».

Технологии
Новости

Госорганы стали закупать больше российского софта

Ведомости
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Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г. Такую оценку озвучил замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт», его слова приводятся на сайте министерства.

О каких классах софта шла речь, в сообщении министерства не уточняется. Доля российских систем IT-безопасности в госорганах превышает 90%, систем электронного документооборота и офисного ПО – 60%, но вот доля системного софта, включая операционные системы, крайне мала, рассчитал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В декабре директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух оценивал долю иностранного офисного и системного ПО на рынке в 95%, систем управления базами данных – более чем в 80%, ERP-систем – около 70%.

Одна из актуальных проблем импортозамещения заключается в совместимости продуктов между собой, когда заказчик хочет замещать не отдельные продукты, а всю вертикаль своей IT-инфраструктуры, предупреждает Лашин. Еще сохраняется высокий процент использования «пиратского» софта, а также софта, не входящего в реестр, считает представитель «Новых облачных технологий». Речь идет о реестре отечественного софта, в нем около 5000 продуктов всех классов.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), указано в сообщении министерства и заложено в целевые показатели нацпроекта «Цифровая экономика».

Технологии
Новости

Bloomberg: сотрудники Amazon получают доступ к адресам пользователей умной колонки

Ведомости
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Команда Amazon, которая занимается прослушиванием фрагментов разговоров владельцев умных колонок Amazon Echo, оснащенных встроенным голосовым помощником Alexa, имеют доступ к данным о местоположении пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять сотрудников компании.

По их словам, те, кто прослушивает записи, владеют информацией о географических координатах пользователей. Они легко могут вбить эту информацию в картографическую программу и узнать адрес клиентов, отметили собеседники.

Информации о том, что сотрудники Amazon пытались выяснить адреса клиентов, нет. Но, говорят два источника Bloomberg, компания предоставила сотрудникам излишне широкий доступ к данным о клиентах, что может облегчить идентификацию последних.

Ранее в апреле Bloomberg сообщил, что Amazon нанимает тысячи людей по всему миру – в Бостоне, Коста-Рике, Индии и Румынии, – которые ежедневно слушают фрагменты разговоров с владельцем Amazon Echo.

Amazon, комментируя публикацию агентства, подчеркнул, что внимательно следит за безопасностью и конфиденциальностью персональных данных клиентов. «Сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может позволить им идентифицировать человека», – подчеркивала компания.

Политика
Новости

Украина пожаловалась в ООН на упрощение Россией выдачи паспортов жителям Донбасса

Ведомости
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Украина подала жалобу в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом в Twitter написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Решение России противоречит минским договоренностям, отметил Ельченко. По его словам, это «дерзкий шаг». Жалоба подана по поручению президента Украины Петра Порошенко, добавил Ельченко.

Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны подать заявление в уполномоченные территориальные органы МВД России, которое будет рассмотрено в течение трех месяцев.

Это решение носит гуманитарный характер, заявил Путин. По его словам, жители ДНР и ЛНР лишены гражданских прав и «это уже переходит границы». У России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, добавил президент.

Президент Украины Петр Порошенко назвал указ Путина подготовкой к аннексии Донбасса. Он призвал международных партнеров усилить режим санкций в отношении России. К усилению санкционного давления также призвал штаб Владимира Зеленского, который недавно победил на выборах президента Украины.

Политика
Новости

Штаб Зеленского ответил на упрощение Путиным выдачи гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Ведомости
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Решение президента Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства жителям ДНР и ЛНР – это подтверждение того, что Россия является «государством-оккупантом». Об этом говорится в заявлении команды новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, опубликованном в Facebook.

В нем отмечается, что Россия наглядно подтвердила «для мирового сообщества настоящую роль <...> как государства-агрессора, ведущего против Украины войну». Указ Путина не приближает две страны «к решению основной цели – прекращению огня», говорится в заявлении: одним из приоритетов Зеленского на посту главы государства будет «решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мероприятий для прекращения войны и деоккупации наших территорий».

Ранее решение Путина прокомментировал действующий украинский президент Петр Порошенко. Он выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».

24 апреля Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. Поясняя свое решение, российский президент подчеркнул, что оно принято из гуманитарных соображений и что у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. Порошенко набрал всего 24,45%.

Политика
Новости

На Украине начали антикоррупционное расследование в отношении компании Зеленского

Ведомости
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании «Киноквартал» новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной рады, сообщает «Громадське».

Как рассказал Сытник, в начале апреля в НАБУ поступила жалоба на «Киноквартал» от организации «Союз добровольцев». По ее данным, производство фильма «Я, ты, он, она», которым занималась компания Зеленского, было на 49% профинансировано Госкино из украинского бюджета. По условиям финансирования фильм должен был быть полностью на украинском языке. «Киноквартал» это условие не выполнил и таким образом допустил растрату, считает «Союз добровольцев».

По итогам информационно-аналитической проверки НАБУ не установило факт преступления и отказалось открывать уголовное производство. Но суд по обращению «Союза добровольцев» обязал бюро запустить производство, пояснил Сытник.

Фильм «Я, ты, он, она» вышел в 2018 г. Зеленский стал режиссером картины и сыграл в ней главную роль. Производством занималась студия «Квартал 95».

Бизнес
Новости

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

Ведомости
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Приостановка эксплуатации самолетов 737 Max и сокращение их производства обойдутся Boeing как минимум в $1 млрд, говорится в презентации компании. В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров.

При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). По их мнению, компания с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов этого типа может потерять до $3 млрд.

Ранее 24 апреля Boeing отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в I квартале текущего года, выручка снизилась на 2%. Поставки самолетов упали на 19%: за январь – март Boeing продал 149 лайнеров против 184 за аналогичный период прошлого года. В основном сокращение произошло за счет самолетов серии 737 Max.

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибло 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

После второй авиакатастрофы многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%. Ранее WSJ сообщала, что в марте компания впервые за семь лет не получила ни одного коммерческого заказа на Boeing 737 Max.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Порошенко обвинил Кремль в подготовке аннексии Донбасса

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в фейсбуке.

Россия грубо нарушила суверенитет Украины и минские соглашения, считает Порошенко. Он призвал международных партнеров осудить действия России и усилить режим санкций. Порошенко поручил МИД Украины начать обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ и ЕС.

Команда Владимира Зеленского, который 21 апреля победил во втором туре выборов президента Украины, также опубликовала его позицию по этому вопросу. Этот указ не приближает к прекращению огня, говорится в сообщении. Зеленский рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию в связи с этим решением.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который дает жителям Донбасса право в упрощенном порядке получить российское гражданство. Они лишены каких бы то ни было гражданских прав, пояснил Путин, и это решение носит гуманитарный характер. Президент подчеркнул, что у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти.

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