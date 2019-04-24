Политика

Новости

США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер раскритиковал указ об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР). «Недавнее решение России о выдаче паспортов носит довольно провокационный характер и является частью ее «оккупационного плана», оно ставит под сомнение реализацию минских договоренностей, цель которых – восстановить контроль Украины над Донбассом», – написал Волкер на своей странице в Twitter.

«Донбасс – это Украина, а его жители вне зависимости от того, на каком языке они говорят, являются украинцами», – подчеркнул Волкер.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому лица, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР, теперь могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Жители самопровозглашенных республик должны подать заявление в территориальные органы МВД России. Срок рассмотрения заявления составит 3 месяца со дня подачи документов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал принятый указ подготовкой Кремля к «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского заявила, что Россия таким решением наглядно подтвердила для мирового сообщества свой статус страны-агрессора.