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США обвинили Китай в передаче $60 млрд режиму Мадуро

США считают, что Китай вмешивается в дела Венесуэлы. Как написала в своем аккаунте в соцсети Twitter официальный представитель госдепа Морган Ортагус, у страны есть данные о том, что Китай передал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро около $60 млрд. «Каждый доллар для Мадуро — это доллар, который отняли у страдающего народа Венесуэлы», — добавила Ортагус.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео осудил Китай и Россию за сохранение отношений с режимом Мадуро, передавало агентство «РИА Новости».

Китай является крупнейшим кредитором Венесуэлы. С 2007 г. он выдал ей кредиты в обмен на поставки нефти на сумму более $50 млрд, пишет WSJ; ранее СМИ сообщали, что кредиты могут достигать $60 млрд. По данным министерства торговли Китая, Венесуэла должна ему выплатить еще $20 млрд. Однако после прихода к власти президента Николаса Мадуро поставки нефти в оплату кредитов сильно сократились.

Выборы президента прошли в Венесуэле в конце января 2019 г. На них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Парламент с итогами голосования не согласился. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и многие государства Латинской Америки признали легитимость оппозиционера Гуайдо. В феврале США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA как спонсировавшей режим Мадуро, заморозив ее активы на $7 млрд, и установили список близких к режиму Мадуро лиц, против которых ввели ограничительные меры.