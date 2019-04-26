Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Политика

Новости

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Международное сообщество должно выработать ответ на «рост протекционизма», наиболее опасным проявлением которого являются «нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс – один путь», передает корреспондент «Ведомостей». Противостоять таким вызовам можно только сообща, уверен президент.

Как один из вариантов ответа на «фрагментацию глобального политического, экономического и технологического пространства» Путин привел в пример интеграцию евразийского пространства. При этом он отметил, что ее участники выступают в том числе «за конструктивное и равноправное развитие деловых связей с ЕС», и сказал, что «никакие наши текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии».

Путин подчеркнул, что страны Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, стремятся к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с Китаем, который они считают «ключевым единомышленником и естественным партнером в деле комплексного развития континента». При этом союз, по словам Путина, «единодушно поддержал идею сопряжения строительства "Евразэс" и китайского экономического пояса Шелкового пути».

Достигнутые в этой области договоренности успешно реализуются, подчеркнул российский президент, отметив, что союз также настроен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами. Он привел в пример соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Также, по его словам, в высокой степени готовности находятся аналогичные соглашения с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем и Египтом. Активное сотрудничество налажено с шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.