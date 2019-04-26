Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин утвердил порядок оценки эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В приложении к документу перечислены 15 критериев для оценки работы губернаторов. К таким критериям относятся уровень доверия к власти (в том числе и к президенту страны), количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни жителей региона, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.
В указе отмечается, что администрация президента каждый год до 1 марта будет представлять президенту доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов.