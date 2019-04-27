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Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным

В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится летом, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «РИА Новости»). Точную дату он не назвал.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

В прошлом году прямая линия с президентом тоже состоялась летом, она вышла в эфир 7 июня. В передаче был использован новый формат: впервые в студии не было гостей, были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.

Длительность прямой линии в прошлом году составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.

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