Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится летом, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «РИА Новости»). Точную дату он не назвал.
Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».
В прошлом году прямая линия с президентом тоже состоялась летом, она вышла в эфир 7 июня. В передаче был использован новый формат: впервые в студии не было гостей, были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.
Длительность прямой линии в прошлом году составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.
16 прямых линий Владимира Путина
Длительность: 140 минут
Количество отвеченных вопросов: 47
Число прямых включений: 10
Длительность: 160 минут
Количество отвеченных вопросов: 51
Число прямых включений: 10
Длительность: 170 минут
Количество отвеченных вопросов: 69
Число прямых включений: 11
Длительность: 173 минуты
Количество отвеченных вопросов: 60
Число прямых включений: 12
Длительность: 174 минуты
Количество отвеченных вопросов: 55
Число прямых включений: 10
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 67
Число прямых включений: 12
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 46
Число прямых включений: 6
Длительность: 240 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 8
Длительность: 266 минут
Количество отвеченных вопросов: 88
Число прямых включений: 7
Длительность: 272 минуты
Количество отвеченных вопросов: 96
Число прямых включений: 9
Длительность: 288 минут
Количество отвеченных вопросов: 85
Число прямых включений: 6
Длительность: 234 минуты
Количество отвеченных вопросов: 81
Число прямых включений: 4
Длительность: 237 минут
Количество отвеченных вопросов: 74
Число прямых включений: 6
Длительность: 220 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 5
Длительность: 236 минут
Количество отвеченных вопросов: 68
Число прямых включений: 11
Длительность: 257 минут
Количество отвеченных вопросов: 73
Число прямых включений: 32