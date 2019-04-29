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Генпрокуратура объяснила публикацию приговора отцу Захарченко до решения суда

Генпрокуратура опубликовала приговор Виктору Захарченко, отцу обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, до решения суда из-за технической ошибки. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ведомства.

«На самом деле в пресс-релизе должна была идти речь о позиции обвинения», — подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры.

О том, что ведомство опубликовало приговор на своем сайте до решения суда, ранее сообщила «Новая газета». Позже Генпрокуратура, по данным газеты, удалила сообщение. Издание опубликовало скриншот сообщения ведомства, в котором говорится, что Виктора Захарченко приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а другого фигуранта дела, бывшего председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, — к шести, обоим назначили штраф в 500 000 руб.

Указанные в сообщении Генпрокуратуры сроки и штраф требовало для Захарченко и Корьевкина обвинение. Позже 29 апреля Мещанский районный суд вынес приговор, по которому Захарченко получил четыре года колонии общего режиме и штраф в 800 000 руб.

По данным следствия, Виктор Захарченко фиктивно устроился вице-президентом в банк «Московское ипотечное агентство», но на самом деле не работал там, в частности не имел ни пропуска, ни корпоративного почтового ящика. Ущерб банку от действий Захарченко Следственный комитет оценил в 5 млн руб, а от действий Корьевкина — в 1,5 млн руб. Обоим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в крупном размере).

Сын Виктора Захарченко — полковник МВД Дмитрий Захарченко — является фигурантов другого дела. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции.