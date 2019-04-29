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Политика
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Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Ведомости
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Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Виктора Захарченко, отца обвиненного в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Виктор Захарченко признан виновным по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере).

Другой фигурант дела, бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» Дмитрий Корьевкин, приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 900 000 руб. Защита Захарченко и Корьевкина объявила, что будет обжаловать приговор. Подсудимые вины не признали.

По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководителем банка был Корьевкин, а затем Сергей Гриб, находящийся в розыске. Захарченко вменяется растрата в 5 млн руб., Корьевкину – 1,5 млн руб.

Ранее 29 апреля Генпрокуратура опубликовала на своем сайте сообщение о приговоре Виктору Захарченко до того, как было вынесено решение суда. Ведомство объяснило это технической ошибкой, пояснив, что в сообщении должна была идти речь о позиции обвинения.

Полковник Дмитрий Захарченко, сын Виктора Захарченко, работал в антикоррупционном управлении МВД РФ. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Он находится под стражей с сентября 2016 г., свою вину не признает.

Финансы
Новости

Банковский регулятор Европы отказался расследовать дело об отмывании в Danske Bank

Ведомости
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Наблюдательный совет Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля проголосовал за то, чтобы отклонить черновой вариант доклада о нарушениях в работе датских и эстонских регуляторов, которые не смогли выявить масштабные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Вариант доклада был «решительно отклонен» советом, и хотя некоторые его члены признали, что неудачи в надзоре двух регуляторов были, они не «составляют нарушения закона» ЕС, говорится в письме EBA в Еврокомиссию от 26 апреля.

Об этом сообщает Financial Times (FT), которая ознакомилась с черновым вариантом 45-страничного доклада. В нем говорится, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона ЕС, включая «значительные недостатки» в сотрудничестве банковских регуляторов Дании и Эстонии, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske финансово-юридических экспертиз (процедур due diligence) и недостаточный анализ его системы корпоративного управления. В докладе также предлагались меры для исправления ситуации в этих двух странах.

Скандал с Danske Bank разгорелся в 2018 г., когда стало известно, что в 2007–2015 гг. через его подразделение в Эстонии было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ. Как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske. Эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, сообщала The Wall Street Journal. Затем они все-таки решились провести проверку в офисе эстонского филиала и выявили массовые нарушения. Датские же регуляторы довольствовались уверениями штаб-квартиры Danske, что она регулярно проверяет эстонский филиал.

Надзором в сфере борьбы с отмыванием в ЕС занимаются национальные банковские органы, а единых стандартов нет.

Чиновники Еврокомиссии и группа депутатов Европарламента, которой EBA также сообщило о своем решении, оказались им крайне недовольны. Как сказал FT еврокомиссар по финансовым услугам Валдис Домбровскис, необходим закон, который бы изменил способ принятия решения в EBA (где нет постоянно действующего правления, а руководящие функции исполняет наблюдательный совет, состоящий из представителей центробанков и других банковских регуляторов стран ЕС). Евродепутат от Германии Свен Гигольд, выступающий за ужесточение борьбы с отмыванием денег, назвал решение EBA «постыдным» и призвал Еврокомиссию использовать собственные полномочия, чтобы наказать Данию и Эстонию за нарушения закона ЕС.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

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Бизнес
Новости

Marriott создает бизнес по аренде жилья для конкуренции с Airbnb

Ведомости
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Marriott International Inc. планирует начать новый бизнес по аренде частного жилья, пишет Wall Street Journal. Источники издания отмечают, что Marriott хочет составить конкуренцию сервису Airbnb. За участие в новом бизнесе по аренде жилья арендодатели смогут получить баллы программы лояльности, которые можно будет использовать при бронировании номеров в принадлежащих Marriott отелях брендов Sheraton, Ritz-Carlton и других.

Marriott – один из крупнейших в мире гостиничных операторов, его номерной фонд оценивается примерно в 1,3 млн, согласно данным агентства STR. Источники издания уверяют, что такие крупные гостиничные операторы США, как Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels, также присматриваются к бизнесу по аренде жилых помещений. Игроки гостиничного бизнеса ранее не расценивали сервис Airbnb как серьезного конкурента, но сейчас видят, как растет его популярность среди путешественников и больших семей, выезжающих на отдых.

В то же время Airbnb активно движется в направлении традиционного гостиничного бизнеса: в прошлом месяце сервис купил Hotel Tonight, компанию по подбору номеров в отелях и гостиницах со скидкой. Также Airbnb уже владеет индийской компанией по бронированию номеров Oyo Hotels & Homes.

Airbnb – крупнейшая платформа в мире для поиска жилья в аренду, сервис предлагает более 5 млн квартир и жилых домов согласно сервису AirDNA. Сам сервис Airbnb оценивает число вариантов размещения более чем в 6 млн.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мосгордума одобрила законопроект об электронном голосовании в первом чтении

Ведомости
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Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект о проведении пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, сообщает «Интерфакс».

Документ дает возможность провести экспериментальное электронное голосование в одном или нескольких одномандатных округах. Перечень округов пока не определен, этим вопросом займется Мосгоризбирком. «Оптимальное число (для эксперимента), думаю, один или три округа», – сказал в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Электронное голосование не заменит обычное полностью: жители смогут самостоятельно выбрать подходящий для себя формат. Электронное будет проводиться через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Те, у кого нет личного кабинета, смогут оформить доступ к нему в МФЦ по паспорту; подать заявление можно будет за 45 дней до голосования, самый поздний срок – за три дня до голосования, уточнил Горбунов.

Законопроект позволит жителям выбранных округов переписать себя со своего участка на электронный избирательный участок, а в день голосования зайти в личный кабинет на сайте, получить электронный бюллетень и проголосовать. «Если человек передумал, обстоятельства изменились, заявление можно отозвать не позднее чем за три дня до выборов»», – уточнил председатель Мосгоризбиркома. Он исключил возможность двойного голосования, поскольку избиратель, подавший заявление, автоматически исключается из списка традиционного голосования.

Бизнес
Новости

«Белнефтехим» не зафиксировал улучшения качества нефти из России

Ведомости
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Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию еще не поступила, переговоры с российской стороной продолжаются в Москве, сообщает пресс-служба госконцерна «Белнефтехим». На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак обещал, что не позднее 29 апреля качество нефти в нефтепроводе будет соответствовать нормативам.

«В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась», – отмечается в сообщении.

Компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. Потери компании в апреле оцениваются не менее чем в $100 млн. В Минске в пятницу, 26 апреля, состоялась встреча операторов магистрального нефтепровода «Дружба» России, Белоруссии, Польши и Украины. Руководители нефтяных компаний и чиновники Министерства энергетики России обещали продолжить работу над урегулированием ситуации. Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 апреля поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» и наказать виновных, а также направить материалы в Генпрокуратуру.

Как отмечает «Интерфакс», белорусская сторона планирует требовать компенсации издержек, но точный размер потерь «Белнефтехим» пока не может оценить. На территории Белоруссии скопилось более 1 млн т нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики, что с ней делать, пока непонятно, это является предметом переговоров.

В свою очередь «Роснефть» заявила, что по состоянию на 29 апреля сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, соответствующую требованиям ГОСТа, это подтверждается результатами лабораторных исследований.

«Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным, по этому факту возбуждено уголовное дело. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Замгендиректора «Самаратранснефть-терминала» Антон Томилов заявил, что тот узел слива уже не принадлежит компании.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев

Ведомости
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Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего выдачу российских паспортов гражданам Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва готова вести диалог с Киевом, но не понимает, как можно решить конфликт на юго-востоке Украины, «де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей».

Российский президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Он подчеркивал, что Россия не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства может быть распространен на всех жителей Украины.

Действующий украинский президент Петр Порошенко увидел в указе Путина подготовку Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он предположил, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине. Зеленский добавил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Зеленский подчеркивал, что готов к переговорам с российскими властями и намерен обсуждать «новые условия существования Украины и России». При этом, по его мнению, настоящая нормализация двусторонних отношений возможна только после «полной деоккупации» Донбасса и Крыма.

Политика
Новости

В Ростовской области заработал центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

Ведомости
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Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления по делам миграции МВД Кирилл Алзинов, передает «Интерфакс».

Центр начал работу 29 апреля в тестовом режиме. По словам Алзинова, число таких пунктов будет увеличиваться по мере роста обращений.

Жителям ЛНР не нужно приезжать в Россию для подачи документов, отметил замначальника управления миграционной службы республики Руслан Найда. Это можно сделать на территории ЛНР, а потом уполномоченные лица передадут их в центр в Новошахтинске. Забрать новый паспорт заявитель должен будет лично.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Позже он допустил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех украинских граждан.

Политика
Новости

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Ведомости
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Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, обвиняемого в экстремизме, приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, передает агентство «Москва». Такое решение принял Люблинский районный суд столицы, дело рассматривалось в закрытом режиме. Ребровскому также назначили «принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа». В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый наблюдался у психиатра, но на учете не состоит.

Обвинение просило приговорить Ребровского к четырем годам колонии. Однако он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это второй приговор по делу «Нового величия». Первым осужденным по делу в марте этого года стал Рустам Рустамов, его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно, он тоже признал вину и заключил сделку со следствием.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в заговор, чтобы совершить госпереворот для захвата власти. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Всего в деле организации «Новое величие» 10 фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их заключение под стражу вызвало широкое обсуждение, Павликовой на момент ареста было 17 лет. Ее состояние в СИЗО, как и у Дубовик, резко ухудшилось. У Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик обнаружили опухоль неясного происхождения, указывала защита. Это стало поводом для проведения акций протеста в нескольких городах, в том числе несанкционированного властями «Марша матерей» в Москве.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

Выбор редактора
Экономика
Новости

Бизнес обратился к Силуанову из-за риска массового закрытия небольших магазинов

Ведомости
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Запрет на применение специальных налоговых режимов в отношении торговли маркированными товарами может привести к закрытию небольших магазинов, говорится в обращении «Опоры России» к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

В марте Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов подлежащих маркировке товаров использовать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов среди малого бизнеса, отмечает «Опора России». Предложенный Минфином запрет существенно ухудшит его положение.

Сейчас маркировке подлежат табак, некоторые предметы одежды и обуви, фармацевтика, постельное белье, духи и др. «Принятие данного законопроекта приведет к перераспределению долей на указанных рынках от малого и среднего бизнеса к торговым сетям федерального и транснационального уровня», – считает «Опора России».

Введение дополнительных ограничений на применение патента организация также считает нецелесообразным. Согласно ее оценке, при переходе с патента на упрощенную систему налогообложения потери индивидуальных предпринимателей могут составить до 109%.

Политика
Новости

Генпрокуратура объяснила публикацию приговора отцу Захарченко до решения суда

Ведомости
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Генпрокуратура опубликовала приговор Виктору Захарченко, отцу обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, до решения суда из-за технической ошибки. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ведомства.

«На самом деле в пресс-релизе должна была идти речь о позиции обвинения», – подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры.

О том, что ведомство опубликовало приговор на своем сайте до решения суда, ранее сообщила «Новая газета». Позже Генпрокуратура, по данным газеты, удалила сообщение. Издание опубликовало скриншот сообщения ведомства, в котором говорится, что Виктора Захарченко приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а другого фигуранта дела, бывшего председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, – к шести годам, обоим назначили штраф в 500 000 руб.

Указанные в сообщении Генпрокуратуры сроки и штраф требовало для Захарченко и Корьевкина обвинение. Позже 29 апреля Мещанский районный суд вынес приговор, по которому Захарченко получил четыре года колонии общего режима и штраф в 800 000 руб.

По данным следствия, Виктор Захарченко фиктивно устроился вице-президентом в банк «Московское ипотечное агентство», но на самом деле не работал там, в частности не имел ни пропуска, ни корпоративного почтового ящика. Ущерб банку от действий Захарченко Следственный комитет оценил в 5 млн руб., а от действий Корьевкина – в 1,5 млн руб. Обоим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в крупном размере). Подсудимые свою вину не признали.

Сын Виктора Захарченко – полковник МВД Дмитрий Захарченко – является фигурантом другого дела. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Он также свою вину не признает.

Технологии
Новости

ФАС получила жалобу на перенос Минкультом премьеры «Мстителей»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал», говорится в сообщении регулятора. Она будет рассмотрена в установленные сроки по российскому законодательству, отметила ФАС.

По антимонопольному законодательству жалобы рассматриваются 30 дней. Рассмотрение жалобы может быть продлено на 60 дней, например в случае запроса дополнительной информации.

О том, что в ФАС направлена жалоба на перенос премьеры картины «Мстители: Финал», ранее написал Telegram-канал «Поворот на право», прикрепив к своему сообщению текст жалобы. Автор, в частности, ставит перед регулятором вопрос: «Можно ли расценивать действия Министерства культуры по влиянию на процедуру показа фильмов (перенос/отмена) как действия, нарушающие закон о защите конкуренции?».

«Мстители: Финал» – четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера состоялась 29 апреля. Как рассказывали источники «Ведомостей», прокатчик сперва просил 25 апреля, как и во всем мире, но позднее перенес премьеру без объяснения причин. По словам собеседников, знакомых с решением Минкульта, премьеру перенесли из-за фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» просили перенести премьеру «Мстителей» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля. Но в итоге фильм вышел 29 апреля во всех форматах.

«Мстители: Финал» установил рекорд по предпродажам билетов в России, собрав 24 апреля 130,5 млн руб.

В России уже переносили голливудские премьеры, как правило, чтобы освободить дату для российского фильма. Предыдущую серию «Мстителей» – «Война бесконечности» – перенесли в 2018 г. с 3 на 11 мая, чтобы зрители на майские праздники смотрели российские премьеры «Собибор» и «Танки». Но возник скандал, «Мстители» вернулись на 3 мая, но при условии, что 9 мая кинотеатры покажут только российские фильмы. Фильм тогда собрал рекордную кассу за выходные.

Финансы
Новости

Сбербанк пригласил на свою конференцию Дурова, Маска и Гейтса

Ведомости
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Сбербанк пригласил в Москву на Международный конгресс по кибербезопасности основателя SpaceX Илона Маска, создателя Telegram Павла Дурова, консультанта по кибербезопасности Кевина Митника, основателя Microsoft Билла Гейтса и председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма, сообщает пресс-служба госбанка. Ответили ли они на приглашение – не уточняется.

Второй Международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием международной недели по кибербезопасности Global Cyber Week, которая пройдет 17–21 июня в Москве.

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 г. в Москве. Конгресс посетили более 2500 участников более чем из 50 стран, по данным Сбербанка. В конференции участвовал президент Владимир Путин.

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