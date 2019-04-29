Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Виктора Захарченко, отца обвиненного в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Виктор Захарченко признан виновным по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере).
Другой фигурант дела, бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» Дмитрий Корьевкин, приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 900 000 руб. Защита Захарченко и Корьевкина объявила, что будет обжаловать приговор. Подсудимые вины не признали.
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководителем банка был Корьевкин, а затем Сергей Гриб, находящийся в розыске. Захарченко вменяется растрата в 5 млн руб., Корьевкину – 1,5 млн руб.
Ранее 29 апреля Генпрокуратура опубликовала на своем сайте сообщение о приговоре Виктору Захарченко до того, как было вынесено решение суда. Ведомство объяснило это технической ошибкой, пояснив, что в сообщении должна была идти речь о позиции обвинения.
Полковник Дмитрий Захарченко, сын Виктора Захарченко, работал в антикоррупционном управлении МВД РФ. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Он находится под стражей с сентября 2016 г., свою вину не признает.