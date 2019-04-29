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Шойгу: Боевики ИГИЛ пытаются использовать Афганистан как плацдарм для экспансии в Азию

После разгрома в Сирии боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) начали перебираться в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс». По его словам, особое беспокойство вызывает Афганистан, где сейчас ИГИЛ усиливает позиции, чтобы использовать эту страну для дальнейшей экспансии в регионе.

Шойгу отметил, что в регионе растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений и создаются террористические ячейки. По мнению министра обороны, «многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем», поэтому важно добиваться мирного диалога под руководством самих афганцев.

Шойгу не в первый раз высказывает опасения насчет Афганистана. Так, 17 апреля он объяснил необходимость укрепления 201-й российской военной базы в Таджикистане, которая располагается в приграничных с Афганистаном районах, возможной угрозой со стороны боевиков, передавало сетевое издание «Говорит Москва».