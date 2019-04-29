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Экс-начальника головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищениях

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего руководителя НПО «Техномаш» (входит в «Роскосмос») Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях из бюджета, сообщает ТАСС. Панову вменяется хищение более 400 млн руб., предназначенных для реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

«Коммерсантъ» уточняет, что два года назад предприятие якобы перечислило эти средства малоизвестной компании, которой были поручены работы. В результате никакой реконструкции не проводилось, а когда речь зашла о гарантиях Генбанка, выяснилось, что они фальшивые. По версии следствия, некоторые неустановленные лица из руководства «Техномаша» знали о фиктивности гарантий, но никак на это не отреагировали. Сам Панов заявил, что к хищению не имеет отношения, занимается научной деятельностью.

НПО «Техномаш» – головное предприятие «Роскосмоса», в его задачи входит технологическое обеспечение создания изделий ракетно-космической техники. Предприятие участвует в создании различных изделий для ракетно-космической отрасли, включая ракетоносители «Протон-М» и «Ангара», разгонные блоки «Фрегат», «Бриз-М», КВРБ и другие изделия.

Панов работал в НПО с 2012 г., в том числе в должности и. о. гендиректора, и был уволен в июле 2018 г. Это произошло вскоре после назначения гендиректором «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Госкорпорация провела внутреннее расследование на предприятии и передала соответствующие документы в прокуратуру.