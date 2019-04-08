Как коллектив предприятия «Роскосмоса» воюет с топ-менеджментом
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В августе 2018 г. в НПО «Техномаш» сменилось начальство: и. о. гендиректора стал Владимир Власюк, который прежде возглавлял владивостокский «Изумруд», производителя радиолокационных станций для ВМФ России. По данным «Коммерсанта», в начале 2019 г. против прежнего руководства «Техномаша» было возбуждено уголовное дело из-за хищений в 410 млн руб. при реконструкции производства на Пермском пороховом заводе в 2017 г. Они были перечислены авансом недобросовестному подрядчику.
«Техномаш» – головное предприятие «Роскосмоса» по производственным технологиям полного цикла, от изготовления заготовок до сборки и испытаний готовых изделий. Также оно разрабатывает станки для производства корпусов ракет.
Сотрудники «Техномаша» прежнего гендиректора Дмитрия Панова ценили – тот умел обеспечивать «Техномаш» госконтрактами. По данным «СПАРК-интерфакса», в 2011 г. выручка предприятия составляла 806,6 млн руб., а в 2017 г. – 3,94 млрд руб. без НДС. Отношения же с новым руководителем у коллектива не сложились.
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