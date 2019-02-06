Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Бастуют и голодают

Как бастовали и голодали российские работники в 2018 году

Число трудовых конфликтов в России не растет, но они становятся все более острыми и продолжительными
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В 2018 г. в России произошло 166 трудовых конфликта, сообщается в докладе Научно-мониторингового центра (НМЦ) «Трудовые конфликты» при ФНПР. Авторы доклада зарегистрировали 452 события, связанных с зарождением, развитием или урегулированием всех этих конфликтов. Самыми протестными были обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и здравоохранение. Конфликтов стало меньше по сравнению с 2017 г. (тогда было 172), но они стали длительнее, противостояние между работниками и работодателями усилилось, отмечают авторы доклада. По их данным, в 2018 г. вовлеченность работников в конфликты составила 42% (в 2016 г. – 24%), а средняя продолжительность каждого конфликта увеличилась почти вдвое – с 16 дней в 2016 г. до 28 дней в 2018 г.

Противостояние немного ослабло, когда власти и организации перед выборами выполняли майские указы, говорит Андрей Коновалов, сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие». Но уже с середины года число конфликтов резко выросло: после выборов во многих организациях начались невыплаты и сокращения штата, объясняет он. В прошлом году авторы доклада насчитали в России 59 забастовок. Профсоюзные деятели говорят, что это меньше, чем могло бы быть, из-за организационных трудностей. По закону процедура объявления забастовки крайне сложна, объясняет председатель Конфедерации труда России Борис Кравченко. Митинги и пикеты требуют бесконечного согласования с властями. По словам Кравченко, за последний год его объединение получило около 50 отказов на проведение митингов от властей в крупных городах России.

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Комментарии
свх
07:19 07.02.2019
Основное препятствие проведению законной забастовки в том, что, если в том законе, проект которого я имел удовольствие писать и защищать в Комитете по труду ГосДумы в 1995 году (ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»), для объявления забастовки нужно было провести только одно собрание, непосредственно по объявлению забастовки, то нынешний Трудовой кодекс предполагает проведение двух собраний: собственно по объявлению забастовки и второго, вернее, первого, для утверждения выдвигаемых требований. И оно проводится реальным собранием, то есть поднятием рук без права на проведение опроса и сбора подписных листов. Теперь работодатель вправе вообще не реагировать на требования профкома, если ему «неизвестно» о том, что эти требования прошли утверждение на конференции коллектива. А ее, конференцию, невозможно провести без доброй воли директора. Тем более, что под понятием "большинство коллектива" понимается все штатное расписание предприятия, то есть, если проблема у сборщиков на конвейере или в литейном цехе, они должны учитывать еще позицию и бухгалтерии, и менеджмента, и столовой, и подсобной свинофермы. Напоминаю, речь идет не о собственно забастовке, а об обязанности дирекции предприятия вступить в переговоры, если какая-то часть коллектива в лице профкома выдвигает требования. До принятия этого ТК, сложилась практика: в течение времени переговоров нормальный работодатель проводит анализ реального забастовочного потенциала «малого» профсоюза и, исходя из этого, достигается компромисс большего или меньшего уровня, и забастовка не начинается. Нормы ТК прямо не устанавливают зависимости факта «утверждения» требований с обязанностью работодателя дать ответ на направленные ему требования профсоюза, нет такой связи и с моментом начала коллективного трудового спора. Вопрос об «утверждении» требований может быть предметом судебного разбирательства о законности-незаконности забастовки. Но на практике директор отмахивается от «неутвержденных» требований. Как правило, именно барский отказ дирекции от ответа на требования «не своего» профсоюза и приводит к стихийной забастовке. Сергей Храмов, СПР
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