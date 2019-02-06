Как бастовали и голодали российские работники в 2018 году

Число трудовых конфликтов в России не растет, но они становятся все более острыми и продолжительными

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Варвара Гранкова

В 2018 г. в России произошло 166 трудовых конфликта, сообщается в докладе Научно-мониторингового центра (НМЦ) «Трудовые конфликты» при ФНПР. Авторы доклада зарегистрировали 452 события, связанных с зарождением, развитием или урегулированием всех этих конфликтов. Самыми протестными были обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и здравоохранение. Конфликтов стало меньше по сравнению с 2017 г. (тогда было 172), но они стали длительнее, противостояние между работниками и работодателями усилилось, отмечают авторы доклада. По их данным, в 2018 г. вовлеченность работников в конфликты составила 42% (в 2016 г. – 24%), а средняя продолжительность каждого конфликта увеличилась почти вдвое – с 16 дней в 2016 г. до 28 дней в 2018 г.

Противостояние немного ослабло, когда власти и организации перед выборами выполняли майские указы, говорит Андрей Коновалов, сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие». Но уже с середины года число конфликтов резко выросло: после выборов во многих организациях начались невыплаты и сокращения штата, объясняет он. В прошлом году авторы доклада насчитали в России 59 забастовок. Профсоюзные деятели говорят, что это меньше, чем могло бы быть, из-за организационных трудностей. По закону процедура объявления забастовки крайне сложна, объясняет председатель Конфедерации труда России Борис Кравченко. Митинги и пикеты требуют бесконечного согласования с властями. По словам Кравченко, за последний год его объединение получило около 50 отказов на проведение митингов от властей в крупных городах России.