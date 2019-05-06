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Песков: Кремль доволен работой Бабича на посту посла России в Белоруссии

Кремль доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Минске, его возможные назначения не анонсируются, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента [о назначении Бабича], мы незамедлительно вас проинформируем», – отметил он.

Песков добавил, что во время недолгой работы Бабича в Минске было сделано «достаточно много». «Отношения между Россией и Белоруссией сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство – это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском», – подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске 30 апреля. На эту должность вместо него назначен руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Песков назвал отзыв Бабича из Минска кадровым решением президента, «которое принимается в соответствии с целесообразностью». Источник «Ведомостей» в Федеральном собрании отмечал, что Бабич вряд ли мог задержаться на этой должности долго: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии». Бабича неоднократно критиковали представители белорусских властей.

Другой собеседник «Ведомостей» подчеркивал, что отставка Бабича не связана с загрязненной российской нефтью в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). Кадровое решение, по его словам, было принято гораздо раньше. Реальной причиной конфликта Минска с Бабичем он назвал то, что дипломат способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд. У Москвы претензий к Бабичу нет, здесь считают, что он свою задачу полностью выполнил, подчеркивал собеседник, близкий к Кремлю. Он не исключал, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант – на должность помощника или советника президента.