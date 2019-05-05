Работой бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича довольны в Кремле

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Михаил Бабич проработал дипломатом в Минске восемь месяцев, но в Москве им остались довольны Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин отправил 30 апреля в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля. Другим указом он назначил на пост посла сенатора Дмитрия Мезенцева. Обычно указу о назначении посла предшествует рассмотрение его кандидатуры в международных комитетах Госдумы и Совета Федерации, но информация об этом не поступала.

Ранее об отставке Бабича «Ведомостям» говорил источник в Федеральном собрании. Он отмечал, что Бабич вряд ли мог задержаться на этой должности долго: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии». Ситуация с загрязненной российской нефтью никак с отставкой Бабича не связана – кадровое решение было принято гораздо раньше, знает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Реальная причина конфликта белорусских властей с Бабичем в том, что он способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд, говорит собеседник. У Москвы претензий к Бабичу нет, здесь считают, что он свою задачу полностью выполнил, отмечает он. Собеседник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента, как вариант – на должность помощника или советника президента.