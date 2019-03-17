Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Белоруссия обиделась на посла

Белорусский МИД обиделся на российского посла за критику президента Лукашенко

Михаила Бабича обвинили в «менторской линии» и «превращении в счетовода»

МИД Белоруссии в пятницу выразил недовольство интервью посла России Михаила Бабича «РИА Новости». Российскому дипломату стоит «больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания и проявить немного уважения», говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза. По его словам, он не вчитывался в текст, но все высказывания Бабича «схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется». «Но это его право – определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, – подчеркнул Глаз. – [Бабич] просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

В своем интервью Бабич, до августа 2018 г. работавший полпредом президента в Приволжском федеральном округе, опроверг некоторые свидетельствующие об успехах белорусской экономики цифры, приведенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе большой пресс-конференции в Минске. Кроме того, посол сообщил, что на последних переговорах на высшем уровне Белоруссия поставила вопросы «о внутрироссийских ценах на газ, о компенсации налогового маневра, увеличении объемов получения субсидий из российского бюджета для белорусских предприятий наравне с российскими, закреплении на российском рынке доли белорусской сельхозпродукции, возможности выделения еще более дешевых кредитов и т. д.».

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