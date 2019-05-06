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В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС. Согласно документу, такие семьи после рождения у них третьего или последующих детей смогут получить от государства 450 000 руб. для погашения ипотеки.

Володин уточнил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы.

С инициативой выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Президент предложил ввести эту меру «задним числом» – уже с 1 января 2019 г. Путин напомнил, что с 2007 г. за второго рожденного или усыновленного ребенка российская семья может получить материнский капитал в 453 000 руб. Эти средства семьи могут использовать для улучшения жилищных условий.

С учетом новой выплаты семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 руб., посчитал президент. Он подчеркивал, что такая сумма составляет значительную часть от стоимости жилья в регионах.