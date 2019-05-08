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Киев признает незаконными выдаваемые украинцам российские паспорта

Правительство Украины на заседании 8 мая признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского премьера Владимира Гройсмана. Гройсман подчеркнул, что российские паспорта будут признаны незаконными при пересечении госграницы Украины, а также при использовании на территории страны. Украинское правительство также обратится к другим странам с призывом признать недействительными эти документы.

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Российский лидер допустил, что в будущем такой порядок получения паспорта России могут распространить на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Актер Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в апреле, назвал этот шаг попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

В начале мая Зеленский пообещал ответить на решение Кремля. «У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отмечал украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.