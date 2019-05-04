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Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Зеленского.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отметил украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Сам Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.