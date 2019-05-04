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Политика
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Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Зеленского.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отметил украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Сам Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Бизнес
Новости

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Ведомости
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, сообщает Sports.ru. Клуб обеспечил себе победу за три тура до завершения турнира после того, как московский «Локомотив» проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0.

Ранее 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх. Согласно турнирной таблице, «Локомотив» заработал 49 очков, а «Краснодар», еще не сыгравший свой матч 27-го тура, – 46 очков. Теперь даже если «Зенит» проиграет во всех оставшихся матчах, а «Локомотив» победит в своих, петербургская команда все равно будет лидировать в общем зачете по остальным показателям.

Петербургский клуб стал чемпионом России по футболу в пятый раз. Ранее футболисты выигрывали турнир в 2007 и 2010 гг., а также в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. До этого «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 г. В сезоне 2017/2018 чемпионом России по футболу стал «Локомотив»: футболисты «Зенита» уступили железнодорожникам со счетом 1:0 в матче 29-го тура.

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Бизнес
Новости

«Белнефтехим» подтвердил получение российской качественной нефти по «Дружбе»

Ведомости
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Белорусский концерн «Белнефтехим» подтвердил получение качественной российской нефти после двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

Нефть, соответствующая требованиям ГОСТ, поступила на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Мозырь» оператора белорусского участка «Дружбы» – «Гомельтранснефть Дружба», говорится в сообщении «Белнефтехима». Отгрузка поступившей нефти в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. А к переработке новой партии Мозырский НПЗ приступит с 6 мая.

Ранее о том, что очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии, сообщило Минэнерго России. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство.

Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», в апреле. «Транснефть» подтвердила повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала решить проблему. Компания подчеркнула, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы». Польша и Украина приостановили прием нефти по трубопроводу, а 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Политика
Новости

Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с Россией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который произошел накануне, 3 мая. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Есть потрясающий потенциал для хороших или даже отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что ранее эти же СМИ вводили зрителей и читателей в заблуждение «по теме «сговора с Россией».

«Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно», – заключил американский лидер.

Белый дом сообщил о первом за долгое время телефонном разговоре между Трампом и Путиным 3 мая. Позже Кремль подтвердил эту информацию, уточнив, что продлившийся более часа разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем, ситуацию в КНДР и Венесуэле, а также итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Бизнес
Новости

Россия сообщила о поступлении «чистой» нефти на узел учета Мозырского НПЗ

Ведомости
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Очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба», говорится в сообщении российского Минэнерго.

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», – уточнили в ведомстве. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство. В белорусском регуляторе отрасли – концерне «Белнефтехим» «РИА Новости» пока не подтвердили поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В апреле Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала вскоре решить проблему. 24 и 25 апреля Польша и Украина остановили прием российской нефти по трубопроводу. 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба», оператор белорусского участка «Дружбы», полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Качественная российская нефть вновь поступила по «Дружбе» на белорусскую границу 2 мая. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы».

Политика
Новости

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Ведомости
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Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает «РИА Новости».

По ее словам, власти Монголии зафиксировали два случая заражения чумой: «Два человека употребили в пищу тарбагана (сурка), который является разносчиком чумы». «Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен», – добавила собеседница агентства.

С россиянами, находящимися в провинции Баян-Улгий, все в порядке, подчеркнула она. Также там находятся туристы из других стран, в том числе из США, Японии, Германии. Сведений о других зараженных не поступало.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Монголии уточняет, что карантин продлится до 6 мая.

Политика
Новости

Порошенко назвал преимущества украинского паспорта перед российским

Ведомости
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Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности, опередив российский, написал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко. Он уточнил, что с украинским паспортом можно свободно посетить большее число стран, чем с российским.

«Горжусь тем, что мы укрепили статус украинского гражданства», – отметил украинский президент.

Порошенко сослался на международный рейтинг Passport Index 2019. Этот рейтинг опирается на данные о количестве стран, которые может посетить гражданин государства без визы. Согласно Passport Index 2019, украинцы могут посетить 133 страны без оформления визы, тогда как россияне – лишь 117. В числе стран, которые дополнительно могут посетить украинцы, – Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды и другие европейские государства. Украина и Евросоюз договорились о безвизовом режиме в мае 2017 г.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения гражданства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «РИА Новости» 3 мая сообщило об очереди из желающих получить российский паспорт в первый день приема заявок в Донецке.

Выбор редактора
Политика
Новости

КГБ Белоруссии: гендиректор «Белтелекома» задержан за взятку от россиянина

Ведомости
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Гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан за получение взятки от гражданина России, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Сиводедов получил 15 000 евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, уточняет КГБ Белоруссии.

Россиянин, передававший взятку, также задержан. Его имя не указывается, в сообщении он обозначен лишь инициалом «К». КГБ Белоруссии утверждает, что дома у Сиводедова найдено еще почти $500 000, полученных по другим эпизодам взяточничества. На три принадлежащих ему квартиры в Минске и участок с жилым домом в Минском районе наложен арест.

Задержанные арестованы. Они сотрудничают со следствием, добавили в ведомстве.

«Белтелеком» – крупнейший государственный оператор связи в Белоруссии, включает девять филиалов и три производства. В компании работают более 16 000 человек.

Политика
Новости

Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

Ведомости
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Правоохранительные органы Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина при получении взятки в $148 600 от российской компании, название которой не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

Втюрина и представителя российской коммерческой структуры «Г» , передававшего взятку, задержали с поличным 3 мая. Обоим предъявлены обвинения в даче и получении взятки. Деньги предназначались для «продвижения интересов» российской компании в Белоруссии, утверждает КГБ Белоруссии.

Фигуранты заключены под стражу. Они признали вину, говорится в сообщении.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а затем Академию МВД Белоруссии. В 2007–2014 гг. руководил службой безопасности белорусского президента Александра Лукашенко, в 2014 г. был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. Белорусские СМИ неоднократно называли его одним из самых влиятельных людей страны.

В начале мая стало известно, что Лукашенко уволил Втюрина за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующий указ президента Белоруссии от 24 апреля был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Технологии
Новости

SpaceX вывела на орбиту космический корабль Cargo Dragon с грузом для МКС

Ведомости
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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический грузовик Cargo Dragon американской компании SpaceX, вскоре он должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило NASA.

Запуск был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 9.50 мск. На корабле раскрылись солнечные батареи. Одновременно первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на плавучей платформе в Атлантике.

Запуск грузовика к МКС стал 17-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX. Cargo Dragon доставит на МКС около 2,5 т продуктов, оборудования и материалов для научных экспериментов. Стыковка с космической станцией запланирована на 6 мая.

Изначально запуск Cargo Dragon планировался на 25 апреля, но неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, распределяющих энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По ним системы станции получают электроэнергию от солнечных батарей. В результате запуск перенесли. Позже его вновь отменили в связи с проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе для посадки ступени.

Бизнес
Новости

В США пассажирский Boeing упал в реку при посадке

Ведомости
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Пассажирский Boeing 737, следовавший с аэродрома на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, съехал в реку Сент-Джонс при посадке в Джексонвилле (штат Флорида), сообщает пресс-служба местной полиции в своем Facebook. Самолет принадлежит авиакомпании Miami Air International.

На борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Часть пассажиров – военные, отмечает Associated Press. По данным департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы. 21 человек был доставлен в больницу. Состояние пострадавших не оценивается как критическое или тяжелое.

Причина, по которой лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы в реку, не уточняется. В результате он оказался на мелководье, угрозы затопления самолета не было. Командующий военно-морским аэродромом Джексонвилла капитан Майкл Коннор назвал спасение всех находившихся на борту людей «чудом».

Сколько времени потребуется на то, чтобы извлечь самолет из воды, неизвестно. На месте работают более 90 сотрудников местных экстренных служб.

Бизнес
Новости

Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

Ведомости
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«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Агентство напоминает, что запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объема добычи нефти в России и составит более 1 млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней. «Транснефть» оперативно не прокомментировала агентству эту информацию. Представители «Транснефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».

В апреле Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба». Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был приостановлен. Минск предварительно оценил объем некачественной нефти в своих нефтепроводах в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе) позже сообщила, что объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины составляет примерно 5 млн т.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что это произошло в результате «мошеннической схемы».

Накануне, 2 мая, Минэнерго России и «Гомельтранснефть Дружба» сообщили, что проблема частично решена: из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть. 4 мая она должна поступить на принадлежащий «Белнефтехиму» Мозырский НПЗ. После стабилизации качества нефти в Мозыре нефть поступит на Украину. Срок, когда нефть поступит в Польшу, пока не определен.

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