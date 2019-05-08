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Кремль: решение о судьбе SSJ-100 могут принять только профильные ведомства

Решение о приостановке эксплуатации самолета SSJ-100 могут принять только «компетентные авиационные органы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле знают о том, что в интернете идет сбор подписей за приостановку эксплуатации лайнеров данного типа из-за недавней катастрофы в «Шереметьево», добавил он. «Еще раз повторяю, что компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов», – сказал Песков.

В день катастрофы Песков заявил, что президент Владимир Путин не может принять решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, так как это не его прерогатива. Подобные решения могут принимать только специалисты, отмечал пресс-секретарь. По его словам, Путину оперативно доложили о ЧП в аэропорту. Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших в катастрофе. Он поручил провести тщательное расследование причин случившегося.

Комментируя возможность награждения экипажа за героическое поведение во время эвакуации пассажиров, Песков сказал, что нужно дождаться результатов расследования. С подобной просьбой напрямую к президенту пока не обращались, отмечал он.

В воскресенье вечером, 5 мая, вылетевший из Москвы в Мурманск Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Командир воздушного судна, на борту которого находились 78 человек, через 10 минут после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок после удара молнии. Во время посадки у лайнера подломилось шасси, из-за повреждения баков с топливом начался сильный пожар в хвостовой части. Экипаж самолета собственными силами эвакуировал пассажиров. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»