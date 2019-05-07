Политика

Новости

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего в «Шереметьево» самолета

Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента наградить бортпроводников «Аэрофлота» за спасение людей во время катастрофы самолета SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорте «Шереметьево», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Минтранса.

Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева Дитрих предложил посмертно представить к ордену Мужества. Бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель министр хочет наградить за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении пассажиров. К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, вероятно, речь идет о медалях «За спасение погибавших», отмечает РБК.

Ранее источник ТАСС говорил, что Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера, чтобы спасти пассажиров. Один из пассажиров SSJ100 Олег Молчанов рассказал «Медузе», что бортпроводники во время эвакуации «делали все на грани возможного, чтобы вытащить людей».

Катастрофа с самолетом SSJ100 «Аэрофлота», вылетевшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. По словам членов экипажа, через несколько минут после взлета в воздушное судно попала молния, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета - «Шереметьево». Однако при посадке у самолета подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек, в том числе стюард Моисеев. Всего на борту было 78 пассажиров и членов экипажа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов.