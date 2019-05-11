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Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму

Россиянку Марию Бутину, приговоренную в США к 18 месяцам заключения, перевели в другую тюрьму, ее местонахождение некоторое время оставалось неизвестным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил агентству эту информацию. «Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда [ее перевели]», – сказал он. Позже защитник уточнил, что россиянка находится в тюрьме Northern Neck, расположенной в штате Виргиния.

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной