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Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому миллиардеру Алишеру Усманову орден Дружбы I степени. Об этом сообщила пресс-служба первого президента республики. В сообщении говорится, что Усманов награжден орденом за вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Пресс-служба первого президента Казахстана

Орден Дружбы («Достык») был учрежден в Казахстане в 1995 г. Он вручается за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Усманов, по данным журнала Forbes, занимает девятое место в списке богатейших людей России. В 2019 г. его состояние оценивается в $12,6 млрд. Усманов является основным акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и сотового оператора «Мегафон». Холдинг предпринимателя также владеется долей в интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с «Мегафоном» и Газпромбанком.

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