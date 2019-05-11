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Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Правительство выделило 450 млн руб. из своего резервного фонда на строительство и покупку нового жилья для пострадавших от природных пожаров в Забайкалье. Об этом говорится на сайте кабинета министров. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 7 мая.

Из-за природных пожаров в Забайкальском крае имущество потеряли более 300 человек. В апреле огонь уничтожил в регионе свыше 90 жилых домов и несколько десятков надворных построек. Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей.

В настоящее время на территории всего края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем пожароопасности. Режим ЧС также введен в двух районах Амурской области. Кроме того, особый противопожарный режим действует на всей территории Еврейской автономной области и в ряде муниципальных образований Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.

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