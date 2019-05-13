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Прокуратура Швеции сообщила о возобновлении расследования в отношении Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновит расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в связи с обвинением в изнасиловании, сообщает Associated Press.

Существуют основания подозревать, что Ассанж действительно совершил изнасилование, заявила замдиректора прокуратуры Швеции Ева-Мари Перссон. Она добавила, что необходимо снова допросить Ассанжа.

Прокуратура Швеции намерена добиваться выдачи основателя WikiLeaks. Ранее британский суд начал рассматривать запрос о его экстрадиции в США, где Ассанжа обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру.

Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах в 2010 г. В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в его отношении, так как он находился в посольстве Эквадора. Однако ведомство допускало возобновление расследования, если получится обеспечить личное присутствие Ассанжа в Швеции до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве